Elezioni | a Treviso il dem Manildo punta a succedere a se stesso 2

Elezioni : a Treviso il dem Manildo punta a succedere a se stesso : Treviso, 11 mar. (AdnKronos) – Nella città dell’ex sceriffo leghista Giancarlo Gentilini, il dem Giovanni Manildo punta a succedere a se stesso sulla poltrona di primo cittadino. Un segnale importante per la riconferma dell’avvocato civilista dem a sindaco del capoluogo trevigiano è venuto dalle Elezioni politiche della scorsa settimana: nel capoluogo della Marca infatti la Lega ha incassato il 26,4%, ma il secondo partito più ...

Elezioni : a Treviso il dem Manildo punta a succedere a se stesso (3) : (AdnKronos) - Gentilini infatti, uscito dalla Lega, e non più in sintonia con i vertici attuali del Carroccio sia a livello locale che nazionale, qui nella sua città conta ancora su molti consensi, ed è a tutt'oggi in netta polemica con 'chi non l'ha più chiamato e non l'ha voluto sentire per presen

Elezioni : segretario Pd Treviso - ricucire subito frattura con il Paese (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Anche se evidentemente non sufficienti, ci sono elementi positivi da cui ripartire: la ragguardevole tenuta del Partito a Treviso, terzo capoluogo di provincia in Veneto per voti ottenuti in percentuali, dopo Padova e Belluno; il valore aggiunto espresso da molti dei nos

Elezioni : segretario Pd Treviso - ricucire subito frattura con il Paese : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - “Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata ma onestamente non ci saremmo mai aspettati un risultato così fortemente negativo. L’esito delle urne va interpretato come la conclusione di un processo di rottura tra gli italiani e il Pd, iniziato con il referendum cost

Elezioni : sindaco Pd Treviso - necessaria una riflessione nel partito : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - “A livello nazionale – dichiara il sindaco dem di Treviso Giovanni Manildo - il Pd ha indubbiamente perso. Non ci sono analisi relative o punti di vista da esplorare per trovare positività. Una riflessione anche all'interno del partito a me pare necessaria. A livello lo

Elezioni : a Treviso il M5S festeggia chiusura campagna con il Rock N' Roll : Treviso, 28 feb. (AdnKronos) - "In vista delle Elezioni Nazionali del 4 marzo, amici, attivisti, simpatizzanti, sostenitori e soprattutto indecisi su chi votare siete tutti invitati a passare in Piazzetta Battistero a Treviso venerdì 2 Marzo, la festa inizia alle ore 20 e termina alle 23, per conosc

Elezioni : gip Treviso ritira candidatura : ANSA, - VENEZIA, 31 GEN - Ha deciso di non candidarsi più alle prossime Elezioni "perchè alla fine ha capito che non si sente tagliato per la politica": improvviso dietrofront di Angelo Raffaele Mascolo, il giudice di Treviso che un anno fa aveva detto di voler girare con la pistola in tasca e che nei giorni scorsi aveva chiesto al Csm un ...

