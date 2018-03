Elezioni 2018 | boom di giovani e donne tra i neoeletti in Parlamento

Elezioni 2018 - DI MAIO : “M5S AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Elezioni 2018 - perché il Pd deve allearsi con il M5s : di Angelo Mazzoleni Sono state fatte in questi giorni molte riflessioni non solo sull’esito clamoroso (ma per me non sorprendente) della vittoria del M5s e sui motivi di questo successo. Altre ipotesi (anche strampalate) si stanno ora rincorrendo nel tentativo di illustrare gli scenari possibili visto che nessuna forza politica ha comunque i numeri sufficienti per governare il Paese. Quasi tutti si stanno dimenticando che l’Italia ha ...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : "Governo senza di noi insulto alla democrazia" : "Il nuovo governo dovrà rispettare la volontà dei cittadini che con oltre il 32% hanno votato un programma e una squadra. Noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche, abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto da me". Luigi Di Maio, in una diretta sul suo account Facebook, parla agli elettori. "Noi siamo determinanti, un governo senza di noi non si può fare e tutti dovranno parlare ...

Risultati Elezioni politiche 2018 : vincono M5S e Lega - crollo Renzi e Berlusconi Video : Le elezioni politiche 2018 hanno due vincitori: il Movimento 5 Stelle, che si afferma come il primo partito andando ampiamente oltre la soglia del 30%; e la Lega di Matteo Salvini, che conquista la leadership del centrodestra. Tanti gli sconfitti. Primo tra tutti il Partito Democratico di Matteo Renzi, sceso al di sotto del 20% e, di fatto, fuori dai giochi di governo. Maurizio Martina ha parlato di sconfitta evidente, chiara e netta, e ha ...

Elezioni 2018 - Palazzotto (LeU) : “Valuteremo proposte M5s. E dialogheremo con il Pd per un governo” : I deputati Liberi e Uguali sono disponibili ad appoggiare un esecutivo guidato dal Movimento 5 stelle. E soprattutto potrebbero fare da “ambasciatori” con il Partito democratico. È il senso di un post pubblicato su facebook da Erasmo Palazzotto, deputato siciliano rieletto da LeU a Palermo e considerato molto vicino a Pietro Grasso. “Io penso che occorra valutare seriamente le proposte programmatiche del Movimento 5 Stelle e ...

Elezioni 2018 - è nelle periferie che Salvini ha vinto : la sinistra operaia è diventata destra leghista : Rileggendo a freddo i risultati elettorali, si scopre quanto un peso rilevante della partita si sia giocato nelle periferie delle grandi città dove ha spopolato il voto del Movimento 5 Stelle e della Lega. Emblematico è il caso di Matteo Salvini che nella periferia di Torino ha superato il 17% e in quella romana dove, raggiungendo la doppia cifra, ha quintuplicato i risultati delle ultime tornate elettorali. Anche per quanto riguarda Milano, ...

Elezioni politiche 2018 - nessuna maggioranza nemmeno con le altre leggi elettorali : Secondo un'analisi dell'Istituto Cattaneo l'Italia non avrebbe avuto una maggioranza dopo le Elezioni nemmeno con le precedenti leggi elettorali. Con il Porcellum al Senato si sarebbe ottenuta una situazione simile a quella attuale.Continua a leggere

Elezioni 2018 - ipotesi estrema : governo M5S-Lega per la legge elettorale : Ormai la situazione è nota: dopo le Elezioni 2018 in Parlamento i numeri non tornano. Fino al prossimo 23 marzo, i nuovi eletti deputati e senatori non prenderanno possesso dei propri scranni in emiciclo, eppure appare già evidente che la composizione di una maggioranza risulterà uno dei puzzle più complicati del Secondo Dopoguerra e, in generale, forse il più ostico dall’inizio della cosiddetta Seconda Repubblica. Le ragioni sono ormai ...

Elezioni 2018 - che fare dopo il voto (secondo me) : Se il Presidente Sergio Mattarella gli darà l’incarico (può il Capo dello Stato escludere il primo partito italiano, votato da un elettore su tre?), Luigi Di Maio dovrebbe fare quello che aveva promesso di fare: presentarsi ai partiti – tutti, anche il Pd de-renzizzato – per chiedere un sostegno esterno a un governo 5 Stelle – sia chiaro: non un’alleanza, ma un sostegno esterno (come ha detto anche Michele Emiliano) – su alcuni programmatici. Ad ...