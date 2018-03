Ecco le quali sono i giochi che hanno venduto di più sul PlayStation Store giapponese

Cagliari nei guai : Ecco cosa rischia Joao Pedro - le ultime sulla possibile squalifica : squalifica Joao Pedro – Cagliari nei guai in vista della fine del campionato di Serie A ed anche per la prossima stagione, situazione delicatissima dopo la notizia della positività del calciatori Joao Pedro ad un controllo antidoping, sono state individuate infatti tracce di idroclorotiazide, un diuretico che si prescrive per combattere l’ipertensione ma che è comunque proibito, il calciatore adesso rischia due anni di squalifica. ...

Quali smartphone emettono più radiazioni? Ecco la nuova infografica di Statista : Al giorno d'oggi capita di rado di stare lontani dal proprio smartphone, diventa dunque importante capire se e quanto ciò possa essere potenzialmente dannoso per la nostra salute e, in ragione di ciò, scoprire Quali sono gli smartphone che emettono più radiazioni. L'articolo Quali smartphone emettono più radiazioni? Ecco la nuova infografica di Statista è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La Juventus supera il Tottenham : Ecco quanto vale la qualificazione ai quarti : La Juventus centra i quarti di finale di Champions League: Tottenham battuto 2-1. L'articolo La Juventus supera il Tottenham: ecco quanto vale la qualificazione ai quarti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Incontinenza urinaria da urgenza : Ecco quali sono i fattori di rischio identificati da una nuova ricerca : In una grande popolazione rappresentativa britannica di persone verso la fine dei 60 anni di età, la prevalenza di Incontinenza urinaria era del 15% negli uomini e del 54% nelle donne. Nell’analisi del BJU International, l’Incontinenza urinaria da urgenza (IUU) era il sottotipo più comune tra gli uomini, mentre c’erano simili proporzioni della IUU e dell’Incontinenza urinaria da sforzo nelle donne. Tra i fattori di rischio della IUU la ricerca ...

Kim Jong-un apre a Trump : "Disposti a fermare i test". Ecco a quali condizioni : La cronaca dei fatti di questi giorni in quella parte del globo, parrebbero dimostrare che è in atto un calo di tensione e che la crescita della diplomazia tra i due paesi sono la conferma che la ...

Sindrome di Brugada : cos’è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori. È una delle principali cause di morte cardiaca improvvisa. Ecco quali sono i sintomi e da cosa dipende : È morto a soli 31 anni e le sue condizioni fisiche non avrebbero mai fatto pensare che sarebbe morto all’improvviso. Davide Astori, capitano della Fiorentina, difensore della Nazionale italiana, nulla poteva far presagire un destino così crudele. A due giorni dal decesso, il 6 marzo è stato reso noto il risultato dell’autopsia disposta per il calciatore. La causa della sua morte è descritta come “morte cardiaca senza evidenza ...

Cibo e cancro : Ecco quali sono i prodotti da scansare : Nonostante non ci siano ancora delle prove certe sulla provenienza del cancro, gli scienziati e gli studiosi hanno rilevato che la malattia potrebbe anche essere connessa al consumo di alcuni cibi per niente salutari per il corpo umano. A quanto pare una buona alimentazione, uno stile di vita sano e una corretta attività fisica potrebbe prevenire l'arrivo del cancro. Secondo alcune ricerche, ci sarebbero alcuni cibi in grado di aumentare la ...

Elezioni politiche 2018 - Ecco quali impatti di medio termine sull'euro : Nonostante il forte successo dei partiti più anti-establishment e euroscettici in Italia, la valuta è sembrata essere immune dall'incertezza politica nella terza più grande economia dell'euro. "La ...

PlayStation : Ecco quali saranno le demo che potremo vedere al GDC 2018 : La Game Developers Conference si fa sempre più vicina, mancano infatti poche settimane all'evento che riunirà l'industria del videogioco all'insegna di un weekend dedito allo sviluppo, condivisione di idee e molto altro ancora.In un posto sul blog di PlayStation, riporta Dualshockers, Sony ha rivelato nel dettaglio tutto quello che metterà a disposizione in occasione della GDC 2018. Vi saranno una quantità di demo tecniche di svariati giochi ma ...

Cosa succede dopo il 4 marzo? Ci possono essere solo 2 maggioranze. Ecco quali : Il leader pentastellato si gode l'exploit che consegna al Movimento 5 Stelle lo scettro di prima forza politica sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Ma nonostante abbia ottenuto oltre il 32 per ...

Criptovalute : Ecco quali sono le regole in Italia - tranne che per le ICO - quindi attenzione - - Economyup : Nel mondo le ICO si stanno moltiplicando, così come si moltiplicano gli investimenti in Bitcoin e altre valute virtuali. "Da qualche mese c'è grandissimo fermento sul tema " conferma Saraceno " ma a ...

Come riconoscere la depressione? Ecco quali sono i sintomi più comuni - i comportamenti e le emozioni tipiche : Attualmente la depressione è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la seconda causa di disabilità nel panorama delle malattie fisiche e psicologiche. Si stima che nel mondo circa 340 milioni di persone soffrano di depressione. La fascia di età più colpita è quella compresa tra 30 e 49 anni. Il disturbo depressivo è circa due volte più frequente tra le donne. Nel corso degli ultimi anni la prevalenza della depressione è aumentata ...

Rischio sismico - Ecco quali sono le province con gli edifici più vecchi : Foto: Daisuke Tsuda/flickr L’Italia in buona parte a elevato Rischio sismico, ma a meno di voler traslocare l’intero paese un po’ più in là questo è un dato di fatto della natura su cui c’è ben poco da fare. Quando però si parla di terremoti anche la mano dell’essere umano conta, perché da noi dipende – in positivo o in negativo – la qualità degli edifici in cui viviamo. Qui l’età delle strutture diventa un fattore importante, perché in generale ...