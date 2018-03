Ecco le pagelle di Bologna-Atalanta | vittoria nel finale per i bergamaschi

Cagliari-Lazio 2-2 : Ecco le pagelle della gara in Sardegna : Pareggio con goal tra Lazio e Cagliari. All’intervallo è 1-1: sardi in vantaggio dopo 25 minuti con Pavoletti, che segna in ribattuta dopo che Han aveva colpito la traversa. La Lazio pareggia 10 minuti dopo, grazie ad una sfortunata autorete di Ceppitelli. Nel secondo tempo un rigore di Barela ed un eurogoal di Immobile fissano la partita sul 2-2. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Cagliari-Lazio 2-2: ecco le pagelle della gara in ...

Sassuolo-Spal 1-1 - Ecco le pagelle delle due squadre : Sassuolo e Spal pareggiano per 1-1 al Mapei Stadium. Nel primo tempo al sinistro di Antenucci sotto le gambe di Consigli al 27′ risponde quattro minuti dopo dal dischetto Babacar. Ai neroverdi sul finire del tempo viene assegnato un altro rigore per un tocco di mano di Grassi su cross di Babacar. Dagli 11 metri questa volta va Politano, ma Meret para e salva il risultato. Nella ripresa il Sassuolo le tenta tutte per segnare senza però ...

Serie A - Crotone-Sampadoria 4-1 - Ecco le pagelle della gara : Un Crotone fenomenale riesce ad avere la meglio della Sampdoria per 4-1. Calabresi perfetti nella prima frazione, la squadra di Genova molto al di sotto delle aspettative. La squadra di Zenga a segno con Trotta, due volte, e Stoian. Nella ripresa goal della bandiera per la Sampdoria di Zapata. all’86’ Clamorosa autorete di Viviano per il quattro a uno a favore del Crotone. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Serie A, ...

Serie A : Ecco le pagelle di Verona-Chievo : pagelle Verona-Chievo– Vittoria fondamentale per la salvezza da parte del Verona nel derby contro il Chievo. Un goal di Caracciolo al 52′ condanna la squadra di Maran. Hellas Verona (4-3-3): Nicolas 6,5; Ferrari 6,5, Caracciolo 7, Vukovic 5,5, Fares 5,5; Felicioli 6, Büchel 5,5, Calvano 6,5; Verde 6,5, Petkovic 6,5, Matos 6. A disp.: Silvestri, Coppola; Laner, Fossati 5,5, Zuculini 6,5, Aarons s.v., Lee, Bianchetti, Bolder, ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - Ecco il peggiore Video : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna [Video] giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - Ecco il peggiore : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in velocità di ...

Festival di Sanremo : ultimo atto : Laura Pausini regina popolare. Ecco le pagelle della finale. : ultimo atto per il Festival di Sanremo. Una serata ricca di emozioni e di ospiti per un’edizione che ha saputo raccogliere ampi consensi di pubblico. Ecco tutti i momenti più significativi. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: ci hanno convinto in questa serata…ormai è tutto in discesa. Ci mancherete. VOTO 7 Laura Pausini: di nero vestita… con gli occhi lucidi il cortisone funziona e citando il nuovo singolo non era detto. ...

Sanremo : Le pagelle del look Sanremo 2018 - Ecco i voti ai look della 3ª serata all'Ariston - : La serata dei vestiti Trussardi si aspettava come l'apoteosi, un trionfo a due piazze. Invece resterà nella memoria come una delle più brutte uscite della signora Trussardi, seconda solo a quella ...

Noemi a Sanremo 2018 - pagelle dopo la prima serata : voti da 4 a 7 - Ecco i giudizi : Festival di Sanremo 2018, ecco le pagelle a Noemi dopo l’esibizione in Non smettere mai di cercarmi nella prima serata del 68° Festival di Sanremo, in onda martedì 6 febbraio su Rai1: voti e giudizi dei giornalisti e critici musicali. Noemi a Sanremo 2018 nella prima serata, le pagelle Claudia Fascia (Ansa): “Graffia la voce […] L'articolo Noemi a Sanremo 2018, pagelle dopo la prima serata: voti da 4 a 7, ecco i giudizi ...

The Kolors a Sanremo 2018 - pagelle dopo la prima serata : voti da 2 a 8 - Ecco i giudizi : Festival di Sanremo 2018, ecco le pagelle ai The Kolors dopo l’esibizione in Frida (Mai, mai mai) nella prima serata del 68° Festival di Sanremo, in onda martedì 6 febbraio su Rai1: voti e giudizi dei giornalisti e critici musicali. The Kolors a Sanremo 2018 nella prima serata, le pagelle Claudia Fascia (Ansa): “Canzone furba […] L'articolo The Kolors a Sanremo 2018, pagelle dopo la prima serata: voti da 2 a 8, ecco i giudizi ...

Annalisa a Sanremo 2018 - pagelle dopo la prima serata : voti da 5 a 9 - Ecco i giudizi : Festival di Sanremo 2018, ecco le pagelle ad Annalisa dopo l’esibizione in Il mondo prima di te nella prima serata del 68° Festival di Sanremo, in onda martedì 6 febbraio su Rai1: voti e giudizi di giornalisti, critici musicali e addetti ai lavori. Annalisa a Sanremo 2018 nella prima serata, le pagelle Claudia Fascia (Ansa): […] L'articolo Annalisa a Sanremo 2018, pagelle dopo la prima serata: voti da 5 a 9, ecco i giudizi proviene ...

Sanremo - Ecco le "pagelle" del Festival : ANNALISA - Il mondo prima di te - La migliore Annalisa di sempre almeno qui al Festival di Sanremo. Lei potente e sensuale, il brano convincente. La platea dell'Ariston applaude ed è difficile non ...

Sanremo - Ecco le pagelle del Festival : ANNALISA - Il mondo prima di te - La migliore Annalisa di sempre almeno qui al Festival di Sanremo. Lei potente e sensuale, il brano convincente. La platea dell’Ariston applaude ed è difficile non essere d’accordo. Voto 9RON - Almeno pensami - Ron si avvicina all’inedito di Lucio Dalla con il rispetto che merita. Il verso “Fossi morto, tornerei” mette i brividi e la canzone nel suo complesso è ...

Sanremo 2018 si parte questa sera : Ecco in anteprima le pagelle dei brani in gara : Anche quest’anno la redazione di Domanipress è volata al Festival di Sanremo per raccontare in diretta tutti i retroscena dell’evento musicale più discusso d’Italia. Durante le prove abbiamo avuto modo di ascoltare in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo e di scoprire tutti i segreti di questa edizione, a partire dalla scenografia “zero punto zero” pensata come un auditorium disegnata da Emanuela Trixie ...