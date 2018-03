Ecco la guida del Museo archeologico e d' arte della Maremma

Renzi - Ecco la lettera di dimissioni La guida del partito va a Martina : La lettera di addio di Renzi è datata 5 marzo. L'ha in mano Orfini, a cui il segretario l'ha consegnata quello stesso giorno perché venga ufficializzata lunedì prossimo in Direzione. Non ci sono ...

Pediatria : bimbo senza segreti - Ecco la guida pratica per i genitori : Come comportarsi con un bimbo appena nato? Come farlo addormentare? Come prevenire gli arrossamenti del piccolo e come pulirlo e vestirlo nel modo corretto? Quali vaccinazioni svolgere? Cosa fare per una giusta alimentazione? Quali le differenze tra l’allattamento al seno e l’allattamento artificiale? E ancora: come si interpretano le curve di crescita? Sono alcune delle domande alle quali risponde la Società italiana di Pediatria ...

Elezioni – La guida per un voto consapevole : 146 tra indagati - condannati - prescritti (vince il centrodestra). 39 voltagabbana (vince il centrosinistra). Eccoli divisi per nome e per regione : Un sistema elettorale come il Rosatellum in cui si sceglie un candidato o un partito e si finisce per favorire qualcuno o qualcosa che non si immagina neanche, deve spingere l’elettore ad imbracciare l’unica arma: un voto consapevole. Così ilfattoquotidiano.it ha analizzato le storie e le biografie di tutti i candidati sia nei collegi uninominali sia nei listini bloccati del proporzionale. Ne sono venuti fuori 273 che, per motivi diversi, ...

Abusi edilizi - De Luca ignora lo stop del governo e vara linee guida per i sindaci : “Ecco quando potete non demolire” : Non si arrende la Regione Campania e sfida il governo Gentiloni varando le linee guida affinché i Comuni possano scegliere misure alternative alle demolizioni di immobili Abusivi. Nonostante la legge che le blocca, approvata a giugno scorso dalla giunta De Luca, sia stata impugnata dall’esecutivo perché “contiene norme in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e con norme statali a tutela dell’ambiente”, si dà ...

Huawei : Ecco la prima auto che si guida da smartphone : Huawei, come molti sapranno, è una casa produttrice di smartphone cinese che negli ultimi anni si è imposta sul mercato mondiale ponendosi ufficialmente come terzo produttore di telefoni. Ma oggi arriva un'importante novità si di un progetto che nessuno prima aveva osato fare: collaborare con un marchio storico per costruire un automobile guidabile grazie ad uno smartphone. Può sembrare fantascienza, ma non lo è. Porsche Panamera: con Huawei è ...

Russia - Ecco il taxi che si guida da solo anche con la neve : Il test è stato superato brillantemente, permettendo alla " Google russa " di fare un grande passo avanti nel mondo dei veicoli automatizzati . Il fatto che queste vetture siano in grado di adattarsi ...

Trasformare uno smartphone premium in una adorabile console vintage? Ecco come (video guida) : Abbiamo trasformato i nostri Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Pro in una console per giochi moderni e vintage, è semplicissimo! Nella nostra guida troverete il materiale occorrente e il procedimento da seguire per non sbagliare. Da provare. L'articolo Trasformare uno smartphone premium in una adorabile console vintage? Ecco come (video guida) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Elezioni politiche del 4 marzo 2018 : Ecco una guida con tutte le istruzioni sulle modalità di voto : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per rinnovare i seggi del Parlamento: quest’anno ci saranno una nuova legge elettorale, una nuova scheda e un nuovo metodo per esprimere il proprio voto. ecco, dunque, una breve guida per spiegare il sistema e per far arrivare tutti sicuri al voto. Cominciamo con la scheda elettorale. Vi verranno consegnate una scheda elettorale per la Camera e una per il Senato (quest’ultima solo se avete almeno ...

Tavecchio rifiuta il Tapiro d’Oro e svela : “io alla guida della Serie A? Ecco la verità” : Dopo le dimissioni da presidente della Figc, arrivate lo scorso novembre a seguito della disfatta dell’Italia con la Svezia che è costata la qualificazione al Mondiale in Russia, Carlo Tavecchio potrebbe essere eletto alla presidenza della Lega Serie A. Per questo Valerio Staffelli ha raggiunto l’ex numero uno della Federcalcio per avere spiegazioni e consegnargli il Tapiro d’Oro. Ecco le dichiarazioni di Tavecchio: “Non ...

Recupero batteria Honor 7 evitando l’Assistenza e costi extra : Ecco una guida : Sono trascorsi più di due anni dalla commercializzazione di uno smartphone come il cosiddetto Honor 7, il quale ha fatto registrare un volume di vendite superiore ad ogni aspettativa considerando anche il prezzo fissato dai vari store che l'hanno proposto al pubblico. Se da un lato è vero che in molti sono passati ad altro device, bisogna evidenziare anche che la maggior parte degli acquirenti ancora oggi si trovi tutto sommato abbastanza bene ...

Guidare senza assicurazione RCA Ecco rischi e le sanzioni : Sappiamo che Guidare un veicolo a motore senza assicurazione RCA, è rischioso per se stessi e per gli altri utenti della strada. Già la Legge n. 990 del 24 dicembre 1969, prevedeva l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La stessa normativa poneva in evidenza che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti ...

Scopriamo i messaggi Whatsapp cancellati : Ecco la guida passo dopo passo : Siete ansiosi di scoprire la natura dei messaggi Whatsapp cancellati? Il recente aggiornamento della popolarissima app ha avuto il merito di introdurre la funzione con cui tutti noi potremo eliminare un messaggio mandato per sbaglio ad un contatto, o di cui ci siamo pentiti. Tutto molto bello ed interessante, ma a quanto pare il destinatario ha una strada alternativa per prendere visione del testo o del file che gli era stato inviato in un primo ...

Scuola - Ecco le linee guida del Miur per la prova di italiano - : La ministra Valeria Fedeli e il coordinatore del gruppo di lavoro Luca Serianni hanno illustrato le modalità del nuovo esame di terza media. Arriva la possibilità di test combinato

Spese condominiali troppo alte? Ecco come capire se ti stanno truffando : la guida all'auto-difesa : Spese e assemblee condominiali sono fonti di liti e contenziosi tra vicini di casa ma bisogna sempre tener presente che a dettare legge è il regolamento condominiale. Infrangerlo può costare fino a ...