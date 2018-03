abruzzonews.eu

: Abruzzo Eccellenza video: Acqua&Sapone – Martinsicuro 1-2 - Zcfnews : Abruzzo Eccellenza video: Acqua&Sapone – Martinsicuro 1-2 - Lopinionista : Eccellenza, Acqua & Sapone – Martinsicuro 1-2 #abruzzo #notizie - NotizieAbruzzo : Eccellenza, Acqua & Sapone – Martinsicuro 1-2 #abruzzonews -

(Di domenica 11 marzo 2018) La cronaca Marinsicuro subito pericoloso al 3' con Bellini che smista sulla destra per Di Giorgio che mette in mezzo per Nepa che dal limite impegna Palena che blocca. All'8' sugli sviluppi di un ...