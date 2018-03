Dybala trascina la Juventus Immobile salva la Lazio a Cagliari

Juventus - che numero di Higuain : senza Dybala dovrà essere lui il trascinatore Video : Tra due giorni riapriranno i cancelli del centro sportivo di Vinovo e la Juve si ritrovera' dopo nove giorni di riposo. I bianconeri hanno goduto di un bel periodo di relax ed è stata l'occasione per ricaricare le energie in vista dei tanti impegni che attenderanno Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Dunque da martedì per la #Juventus sara' il momento di ripensare alla ripresa della #Serie A e alla partita contro il Genoa. Dalla sfida contro ...

Juventus - che numero di Higuain : senza Dybala dovrà essere lui il trascinatore : Tra due giorni riapriranno i cancelli del centro sportivo di Vinovo e la Juve si ritroverà dopo nove giorni di riposo. I bianconeri hanno goduto di un bel periodo di relax ed è stata l'occasione per ricaricare le energie in vista dei tanti impegni che attenderanno Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Dunque da martedì per la Juventus sarà il momento di ripensare alla ripresa della Serie A e alla partita contro il Genoa. Dalla sfida contro i ...