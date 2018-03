Due milioni di euro | così anche il web parlerà in latino Pronta una connessione con la

Edicola : il Psg vuole 400 milioni per vendere Neymar. Duello Napoli-Inter per Torreira : Giuntoli e De Laurentiis proveranno a tenere molti dei pilastri di queste ultime stagioni e, secondo la Gazzetta dello Sport, il prossimo a rinnovare dovrebbe essere Jorginho, che attualmente ha un ...

Elezioni - è confermato senatore ad Aosta. Due giorni dopo gli sequestrano tutto : ‘Onorevole Lanièce - restituisca 10 milioni’ : “Certo case, conti correnti. tutto. Mi hanno sequestrato tutto”. C’è un senatore appena eletto nella Terza Repubblica che parte per Roma da salendo sul podio più alto dell’imbarazzo. Si chiama Albert Lanièce ed è uno dei 21 politici della Val d’Aosta cui la Guardia di Finanza mercoledì mattina, in pieno consiglio regionale, ha notificato il sequestro conservativo di beni immobili e conti correnti, terreni, quote di società di gestione del ...

Vittima di Chernobyl truffata da una coppia di Forlì che puntava ai Due milioni dell'assicurazione : La ragazza bielorussa era ospitata da otto anni ogni estate dai due romagnoli, accusati anche di violenza sessuale

Venezia - da Tacopina 13 milioni di euro in Due anni per tornare in Serie B : Il patron dei lagunari ha aperto il portafoglio per coprire le perdite nell'anno della promozione in B. L'articolo Venezia, da Tacopina 13 milioni di euro in due anni per tornare in Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

E i giovani adesso scappano da Facebook. Uno su dieci lascia - Due milioni in un anno : Le reti sociali hanno cambiato il modo in cui entriamo in contatto con le altre persone. Internet e i social network ci mostrano un mondo felice. Ma il nostro rapporto con gli smartphone è sempre più stringente e non possiamo fare a meno del telefono. Siamo dipendenti dagli schermi e li guardiamo almeno 150 volte al giorno. E, ...

Il Pd di Renzi ha perso più di Due milioni e mezzo di voti. Un'analisi : Nel 2018 Salvini ha alterato radicalmente questa tendenza, ponendo il partito 'Lega-Salvini' quale pilastro principale , 55,5%, dell'area politica che fa riferimento al mondo lega-forzista. Per ...

Kunstumseum Berna : Due milioni da vendita immobili Gurlitt : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Due milioni di indecisi. La grande caccia ai voti degli ex elettori del Pd : C’è un fenomeno originale in questa vigilia elettorale, un fenomeno dagli effetti potenzialmente dirompenti. Gli incerti, categoria che di solito «eccita» soltanto gli esperti di demoscopia, stavolta potrebbero rivelarsi decisivi nel disegnare gli assetti politici dei prossimi anni. Perché stavolta gli incerti non sono equamemente divisi tra i dive...

Due anni e non sentirli : The Division festeggia l'anniversario e i 20 milioni di giocatori con un mese di eventi : Ubisoft si appresta a celebrare in grande il secondo anniversario di Tom Clancy's The Division, il TPS che dal lancio, avvenuto l'8 marzo 2016, è riuscito a raggiungere la quota monstre di 20 milioni di giocatori. Il publisher transalpino ha pubblicato un'interessante infografica che mostra questo e altri importati traguardi raggiunti dal gioco, e ha annunciato l'arrivo di quattro eventi Globali che si terranno tutti nel mese di marzo.Per ...

Aeroporti : a gennaio transitati 11 - 4 milioni di passeggeri - +5 - 7%. Crescita cargo a Due cifre : Sono stati 11,4 milioni i passeggeri transitati a gennaio 2018 negli Aeroporti italiani, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2017. Questi i dati diffusi da AssAeroporti , l'...

Juniper - la volpe addomesticata con oltre Due milioni di follower : Juniper è una volpe addomesticata. L’animale è stato reso famoso dalla sua padrona attraverso le fotografie postate su un profilo Instagram dedicato, grazie a un sito apposito e grazie a numerose attività commerciali affini. L’account fotografico che ritrae la volpe conta oltre 2 milioni di follower e la narrazione imbastita sull’animale è oggi pronta per essere commercializzata su un ulteriore medium: la carta stampata. Il 27 ...

Nell'Eurozona Due milioni di posti vacanti : ecco i settori più a corto di specialisti : Per la Francia è un problema nuovo. Piuttosto fastidioso. Proprio adesso che la disoccupazione inizia a calare e il Paese spera che siano mantenute le promesse della riforma del mercato del lavoro ...

Nell’Eurozona Due milioni di posti vacanti : i settori più a corto di lavoratori qualificati : Il disallineamento tra le competenze richieste dalle aziende e quelle offerte dai lavoratori riguarda due milioni di posti nell’area euro. Secondo un’analisi del gruppo assicurativo Coface sono automotive, trasporti e costruzioni i comparti più colpiti...