Due calciatori dell' Ascoli aggrediti al rientro a casa dopo sconfitta in trasferta

Shock Serie B - Venezia-Ascoli : aggrediti Due calciatori dopo la partita : Serie B, Venezia-Ascoli, aggrediti due calciatori – Shock nel campionato di Serie B. Al ritorno dalla trasferta di Venezia due calciatori dell’Ascoli sono stati aggrediti la scorsa notte al rientro a casa da alcune persone con il volto coperto. I due erano reduci dalla sconfitta nella gara del torneo cadetto contro la squadra di Filippo Inzaghi. Il primo è stato Samuele Parlati che ha ricevuto un pugno che ha schivato finendo a terra ...

Cassano su Sarri : “Fa Due ore di tattica al giorno - è dura per i calciatori” : Antonio Cassano, attualmente svincolato e pronto per una nuova avventura in campo, è intervenuto durante il programma televisivo “Tiki Taka”: “Ho pianto due volte negli ultimi sei mesi, per l’addio di Totti e per la vittoria di ieri di Federer. Ieri ho visto il match dello svizzero ed ho sudato come neanche quando giocavo, sono […] L'articolo Cassano su Sarri: “Fa due ore di tattica al giorno, è dura per i ...

