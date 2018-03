Droga all' Isola | parla Rocco Siffredi | ecco cos' ha detto contro Eva Henger

Parma - boss internazionale della Droga evade dall'ospedale : Nimon Zogaj, arrestato nel 2016 al confine tra Montenegro e Kosovo, stava scontando 22 anni di carcere

Viaggi “d’istruzione” - i racconti shock dei liceali : “La Droga l’abbiamo portata dall’Italia - in Germania l’abbiamo comprata vicino al campo di concentramento” : Viaggi d’istruzione: ecco alcuni racconti shock raccolti da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG, in onda su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. A parlare sono alcuni liceali romani, tra i 17 e i 19 anni: “Io ho 19 anni, l’ultimo campo scuola l’abbiamo fatto a Monaco. Abbiamo fatto uso di droghe, molte persone si drogavano, io personalmente ho ...

“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017”. Si allarga lo scandalo “canna-gate” : a parlare lei - tra i protagonisti della scorsa edizione - che rivela dettagli inediti e lasciata (nuovamente) basiti i fan. Un caso che sembra destinato a non finire mai : Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, lo scandalo che ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, ...

Cast e personaggi di Regina del Sud al via su Canale Nove dall’8 marzo tra trafficanti - Droga e fughe : Una serata all'insegna del trash su Canale Nove dove Cast e personaggi di Regina del Sud andranno in scena in prime time per la gioia dei fan di Alice Braga e delle serie tv dedicate a traffici, droga e cartelli. La serie tv americana andata in onda su Netflix, approda questa sera in chiaro regalando al pubblico di Canale Nove un adattamento della famosa teleNovela La Reina del Sud. La protagonista della serie è la bella e forte Teresa ...

Blitz antiDroga a Roma Est - all’alba 39 arresti : I Carabinieri sono intervenuti per smantellare una rete mafiosa di spaccio, traffico d’armi e intimidazioni nelle piazze di Tivoli e Guidonia, l’inchiesta era partita nel 2016

“Adesso tocca a me”. Canna-gate - Francesco Monte rompe il silenzio. Dopo aver rifiutato tanti inviti - alla fine - a un mese dallo scandalo Droga all’Isola dei Famosi - ha deciso di parlare. E non è solo… : “Ringrazio la produzione dell’Isola dei Famosi per avermi invitato nella prossima puntata nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo, però, a dover declinare l’invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico e a questo mi sto dedicando. Anche su consiglio dei miei legali, ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedevano la presenza mia e ...

Eleonora Giorgi : età - altezza e peso. La Droga - i mariti - i figli (famosi) - i matrimoni falliti : Per anni è stato il sogno proibito di tantissimi italiani e ancora oggi Eleonora Giorgi ancora ha conservato il suo fascino. Lunghi capelli biondi e occhi verdi, classe 1953, 1,62 di altezza per 57 chili, Eleonora Giorgi è nata a Roma, il 21 ottobre, anche se nelle sue vene scorre sangue inglese e ungherese da parte di madre. Fin da piccola la Giorgi ha sempre avuto la passione per il mondo della recitazione, anche se il ruolo che ...

“Hanno fumato insieme”. Droga all’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La bomba è stata sganciata : Francesco Monte non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

Monte 'in fuga' dall'Isola dei Famosi - ecco cosa rischiava per il caso Droga in Honduras : Quest'edizione dell'Isola dei Famosi sarà ricordata per il "canna-gate": Eva Henger e accusa, Francesco Monte ritorna precipitosamente dall'Honduras pur dichiarando a telecamere spente di essere ...

CHIARA NASTI QUERELA STRISCIA LA NOTIZIA/ Droga all'Isola dei Famosi : "Sono in una brutta situazione" : CHIARA NASTI è finita nell'occhio del ciclone e non solo in tv ma anche sui social dove ha deciso di tenere il silenzio più assoluto, lo stesso ha fatto il fidanzato ma già si parla di crisi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:26:00 GMT)

Mondiale - tifosi potranno portare Droga negli stadi : dalla canabis alla cocaina : Le leggi della Federazione russa sulla condotta corretta per gli spettatori saranno ancora in vigore in tutte le 11 città russe che ospiteranno gli eventi della Coppa del Mondo e anche il divieto di ...

Ballando con le stelle 2018/ Eleonora Giorgi - il drammatico passato : dalla Droga allo sfortunato matrimonio : Ballando con le stelle 2018, svelato il terzo conduttore che interagirà con Milly Carlucci e Paolo Belli: si tratta di un robot che sfrutterà l'intelligenza artificiale, le news.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:42:00 GMT)

Accoltellato per Droga - l'assassino tradito dalla convivente : E' stato arrestato il presunto autore dell'omicidio di Azeddine Ghazal, 28enne di origine marocchina, Accoltellato a morte all'alba del 26 gennaio scorso a Briosco, in provincia di Monza e Brianza, ...