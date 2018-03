Dopo il voto | Lega e 5 Stelle attesi al varco Intanto il Fermano è sempre più lontano da

Salvini : 'O c'è un governo o si torna al voto' - E sul Pd : ' Dopo Renzi sia a disposizione del Paese' : Matteo Salvini , dopo aver incontrato in precedenza i neoeletti della Lega in Parlamento, parla del prossimo esecutivo. "O c'è un governo o si va al voto. Gli italiani così hanno votato e così ...

Ritratto dell'Italia Dopo il voto attraverso grafici e mappe : Il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del parlamento italiano e i risultati hanno ridisegnato la politica del paese. Il Movimento 5 stelle ha ottenuto più del 30 per cento dei voti . La Lega con il 17 per cento ha superato Forza Italia, che si è fermata al 14. Insieme a Fratelli d'Italia, che ha ...

Elezioni 2018 - che fare Dopo il voto (secondo me) : Se il Presidente Sergio Mattarella gli darà l’incarico (può il Capo dello Stato escludere il primo partito italiano, votato da un elettore su tre?), Luigi Di Maio dovrebbe fare quello che aveva promesso di fare: presentarsi ai partiti – tutti, anche il Pd de-renzizzato – per chiedere un sostegno esterno a un governo 5 Stelle – sia chiaro: non un’alleanza, ma un sostegno esterno (come ha detto anche Michele Emiliano) – su alcuni programmatici. Ad ...