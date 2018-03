Doping | Joao Pedro | ' Mai preso nulla d' illecito | è un incubo'

Cagliari - Joao Pedro : 'Doping? Sono pulito e pronto a collaborare'. Giulini : 'Crediamo in lui' : Una domenica particolare, per il Cagliari, fatta di emozioni contrastanti. L'amarezza per aver visto sfilare una vittoria all'ultimo secondo ma anche l'orgoglio per aver tenuto testa alla Lazio. Poi, ...

Doping Joao Pedro - il comunicato del Cagliari : Doping Joao Pedro, il comunicato del Cagliari – A seguito di quanto notificato questa mattina dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale AntiDoping al giocatore Joao Pedro, il Cagliari Calcio, appresa con stupore la notizia, auspica che venga fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, ponendosi a totale disposizione delle autorità preposte per la pronta risoluzione della questione. La Società ha assoluta fiducia nella buona fede e ...

Doping - Joao Pedro (Cagliari) trovato positivo a un diuretico dopo la partita contro il Sassuolo : Secondo caso di Doping nel campionato di Serie A in corso. dopo il difensore del Benevento Lucioni, ad esser stato trovato positivo ai controlli antiDoping è stato il centrocampista offensivo del Cagliari Joao Pedro. Per questo motivo, come si legge nella nota ufficiale diramata da Nado Italia dopo la diffusione della notizia, la Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale AntiDoping, “ha provveduto ...

