Don Luigi Ciotti cittadino onorario di Locri | “Il primo testo antimafia è la

(Di domenica 11 marzo 2018) “Ho sempre detto che ilveroè la Costituzione italiana”. Lo ha affermato dondurante il suo intervento in occasione della cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dal Comune di. “Libera è apartitica ma non apolitica” sono le parole di donriportate sul sito lentelocale.it che ha pubblicato il suo discorso integrale incentrato sui temi più caldi della campagna elettorale appena finita. “Ho avuto sempre come punto di riferimento – ha aggiunto – il Vangelo e la Costituzione italiana che se venisse applicata fino in fondo non avremmo bisogno di tanti codici. La politica deve prendersi cura delle persone più fragili, di chi sta ai margini, di chi non ha lavoro e non ha futuro. Se non fa questo la politica tradisce se stessa. Bisogna pensare alle persone non come elettori. Se per il consenso, si umiliano gli immigrati e la povera ...