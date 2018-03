Domenica Live Anticipazioni | Lorenzo Crespi | Ronn Moss e Diego Dalla Palma ospiti della

Ronn Moss a Domenica Live / Ridge di Beautiful - mossa della d’Urso “contro” Don Diamont a Ballando? : Ronn Moss ospite a Domenica Live, Ridge di Beautiful: controMossa di Barbara d’Urso “contro” Don Diamont, attuale concorrente della 13esima edizione di Ballando con le Stelle?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:41:00 GMT)

LIVE Sport Invernali - DIRETTA Domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! Italia d’assalto in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi B - C (Domenica 11 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B e C. Al comando Padova e Lecce, il tempo dei verdetti si avvicina: il calendario del turno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 03:10:00 GMT)

Barbara D'Urso lascia Domenica Live?/ No - Myrta Merlino non prenderà il suo posto : Barbara D'Urso come Massimo Giletti? Dopo i rumors dei giorni scorsi arriva il chiarimento del giornalista Giuseppe Candela di Dagospia sull'avvicendamento con Myrta Merlino.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:07:00 GMT)

Lorenzo Crespi malato promette : “Andrò a Domenica Live” : Domenica Live, 11 marzo: Lorenzo Crespi ospite di Barbara d’Urso? E’ il dramma comune di chi, nel mondo dello spettacolo, è malato e non può più permettersi di lavorare (o non glielo permettono). Isabella Biagini una su tutte. Barbara d’Urso ha utilizzato molti spazi di Pomeriggio 5 e Domenica Live per seguire da vicino il suo caso e come ricompensa ha ottenuto solo la sua momentanea sparizione dai radar televisivi. Negli ...

Lorenzo Crespi - "Morirò presto!"/ "Anche cadavere - sarò a Domenica Live" : Lorenzo Crespi sta vivendo un momento difficile e rischia grosso per la sua salute: su Twitter, annuncia la presenza a Domenica Live per rispondere a tutte le critiche.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:50:00 GMT)

Barbara d'Urso lascia Domenica Live?/ Myrta Merlino possibile sostituta : i rumors : Barbara d'Urso viene sostituita a Domenica Live e Pomeriggio Cinque? Il sito Dagospia lancia una nuova indiscrezione sulla regina del pomeriggio di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:20:00 GMT)

Chiara Nasti smentisce Barbara d’Urso sull’ospitata a Domenica live : Domenica live: Chiara Nasti replica alle parole di Barbara d’Urso La consegna del tapiro da parte di Striscia a Barbara d’Urso per la cancellazione, tra le altre cose, dell’ospitata di Chiara Nasti a Domenica live è stata mandata in onda due sere fa, ma la fashion blogger ha deciso di chiarire le cose soltanto ieri sera. Chiara ha precisato attraverso dei video caricati sulle sue Instagram Stories che molti sui fan le hanno ...

Barbara d’Urso : ecco perché Chiara Nasti non è andata a Domenica Live : Striscia la notizia, tapiro a Barbara d’Urso: Isola dei Famosi, canna-gate e Chiara Nasti Ennesimo tapiro di Striscia la notizia a Barbara d’Urso. Questa volta la conduttrice napoletana è stata raggiunta da Valerio Staffelli per gli ultimi sviluppi del canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. In particolare, nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, […] L'articolo Barbara d’Urso: ecco perché Chiara ...

Fenomeno Aida Nizar a Domenica Live : Aida Nizar E’ entrata in studio baciando il pavimento e ringraziando di essere in Italia. E questo già basterebbe a descrivere il personaggio. La spagnola Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello Vip iberico, è stata ospite ieri a Domenica Live e ha travolto lo studio regalando perle di modestia e prontezza in grado di mettere all’angolo qualsiasi ospite del salotto della D’Urso: “Barbara, lasciami inginocchiarmi e ...