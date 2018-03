Domenica In | Cristina e Benedetta Parodi bocciate Dalla svolta mancata all' accusa di

Domenica In - Cristina Parodi annuncia la svolta. E viene sommersa dalle critiche : Poco prima della puntata di Domenica In di oggi, 11 marzo, Cristina Parodi ha annunciato una svolta decisiva per il programma: la puntata di oggi infatti, alla quale hanno preso parte numerosi ospiti, ...

Cristina Parodi ‘copia’ Ballando con le stelle a Domenica In : Ballando con le stelle: Cristina Parodi a Domenica In si ispira allo show Ieri sera è andata in onda, già a partire dalle 20:35, la prima puntata della tredicesima edizione di Ballando con le stelle, lo show sulla danza condotto da Milly Carlucci. Pertanto, la conduttrice Cristina Parodi, durante la puntata di oggi di Domenica In, non ha potuto fare a meno di ispirarsi alla trasmissione, proponendo una sua versione di una delle particolarità ...

Domenica In : Cristina Parodi punta su Ballando con le stelle : Ballando con le stelle: un vincitore da Cristina Parodi a Domenica In La conduttrice piemontese Cristina Parodi tornerà questa Domenica 11 marzo al timone della trasmissione Domenica In. Dopo aver dato spazio, qualche settimana fa, alla conduttrice Milly Carlucci che aveva rivelato in anteprima assoluta la presenza nel cast dell’attore Don Diamont e di un terzo e misterioso conduttore (rilevatosi poi un robot) la Parodi darà nuovamente ...

“Cristina Parodi vuole così…”. Claudio Lippi massacra Domenica In. Il conduttore a domanda risponde e non le manda certo a dire. La sua opinione sulla Rai è piuttosto pesante - ma sulla sorellona di Benedetta ha spara un siluro inenarrabile : “Ecco perché il programma non va” : Una vita nello spettacolo. Claudio Lippi dai suoi esordi come cantante ha fatto molta strada, diventando anche produttore e conduttore televisivo. Alti e bassi nella carriera, qualche inciampo ma è sempre stato nel cuore dei telespettatori. Oggi sicuramente ha un ruolo più defilato rispetto al passato, non è più protagonista delle trasmissioni a cui partecipa, ma sicuramente è uno che fa sentire la sua voce. In un’intervista rilasciata a ...

“È andata così”. Domenica In - guerra tra le sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi/ Il flop rovinerà il loro rapporto? : Due sorelle un unico flop, Domenica In, cosa ne sarà del rapporto tra Crisina e Benedetta Parodi dopo tutto quello che è successo in tv e dietro le quinte del programma?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:37:00 GMT)

“Non doveva succedere!”. Cristina Parodi - stavolta non la perdona nessuno. Tutto durante la diretta di Domenica In : per la conduttrice un momento per nulla positivo : Da Buffon a Totti. Da Mauro Icardi a Roberto Mancini, probabile nuovo ct della nazionale italiana di calcio. La morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio. Subito dopo la notizia, il presidente del Coni Malagò ha dato mandato di sospendere tutte la gare previste. Un ragazzo per bene, lo ha definito il numero 1 azzurro Buffon. Uno di quegli uomini che vale la pena ricordare: per l’esempio oltre la tragedia. Così ha pensato di ...

Flop di Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi responsabili?/ Il no a Massimo Giletti tra le colpe Rai : Un'assoluzione per Cristina e Benedetta Parodi è possibile soprattutto dopo la partenza di Massimo Giletti, le due mandate al macello di Domenica In per mano dei vertici Rai?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Domenica In fa flop - Benedetta Parodi silurata : alla conduzione rimane la sorella Cristina : Finisce l'avventura di Benedetta Parodi a Domenica In. Come già anticipato da Leggo.it infatti la Parodi Jr dà l'addio e questa settimana nella trasmissione di Rai1 andrà in onda solo una sua breve ...

Domenica In fa flop - Benedetta Parodi silurata : alla conduzione rimane la sorella Cristina : ROMA - Finisce l'avventura di Benedetta Parodi a Domenica In. Come già anticipato da Leggo.it infatti la Parodi Jr dà l'addio e questa settimana nella trasmissione di Rai1 andrà in onda solo una sua ...

Domenica IN - BENEDETTA PARODI LASCIA?/ Lite con la sorella Cristina? "Ecco cosa andrebbe cambiato nello show" : BENEDETTA PARODI lascia DOMENICA In? Le polemiche e i bassi ascolti del programma DOMENICAle potrebbero fare la prima vittima illustre già a partire dalla prossima settimana.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Cristina Parodi 'sacrifica' la sorella - Domenica In silura Benedetta : Benedetta Parodi lascia "Domenica In". E' il Corriere della Sera a rivelare l'addio anticipato al contenitore di RaiUno che ogni settimana viene polverizzato da Domenica Live su Canale 5. Secondo ...

Addio di Benedetta Parodi a Domenica in : il motivo per cui abbandona la sorella Cristina : Benedetta Parodi lascia Domenica in ? Dopo tanti rumors e illazioni che hanno tenuto banco nelle scorse settimane, ora arriva la decisione della sorella di Cristina Parodi. Ecco il motivo della ...

Benedetta Parodi lascia Domenica In - la sorella Cristina resta da sola su Rai1 : Benedetta Parodi se ne va da Domenica In. La notizia, per certi versi non inattesa, è anticipata da Chiara Maffioletti sul Corriere della Sera. Benedetta Parodi abbandona Domenica In, ecco il motivo “Questa settimana andrà in onda solo una sua breve clip già registrata, dopodiché la conduttrice non dovrebbe apparire più nel contenitore di Rai1, lasciando […] L'articolo Benedetta Parodi lascia Domenica In, la sorella Cristina resta da ...