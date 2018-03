yourlifeupdated

Domani scade il suo abbonamento WhatsApp": Attento Alla Truffa! - Domani scade il termine per mettersi in regola coi #vaccini - Attenzione! Messaggio TRUFFA WHATSAPP ("Salve, domani scade il tuo abbonamento WhatsApp. Rinnova al costo 0,99 $...

(Di domenica 11 marzo 2018) WhatsApp non è a pagamento: non credere all’ennesimo SMSSta circolando in rete un nuovo messaggio truffa su WhatsApp: fai attenzione se ricevi un messaggio con scritto “Domaniil suoWhatsApp” WhatsApp A Pagamento: Tutto Falso, E’ Una Bufala Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati …