Diventa una realtà a Taranto lo sportello antiviolenza

La Formula 3 del pop : «Siamo Diventati una band» : Intanto esce un disco dal vivo, che si intitola appunto Il disco, e celebra il trio che qualcuno pensava fallisse: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Sono decine di canzoni dal vivo, registrate a ...

Borussia Dortmund - che festa per il ritorno di Bartra. E lui Diventa speaker per una sera : E' rimasto nel cuore dei tifosi del Borussia Dortmund, Marc Bartra, nonostante abbia vestito i colori gialloneri soltanto per un anno e mezzo. Il pubblico del Westfalenstadion gli ha reso omaggio, ...

Il capitano della Juve femminile Diventa una Barbie : Il capitano della Juve femminile diventa una Barbie C’è anche Sara Gama tra le bambole a edizione speciale dedicate al gentil sesso Continua a leggere L'articolo Il capitano della Juve femminile diventa una Barbie proviene da NewsGo.

Il Centro Commerciale Naturale di Carbonia si appresta a Diventare una realtà : La prerogativa è quella di dar vita a un soggetto giuridico che sia propulsivo per l'economia, ma che sviluppi anche la solidarietà tra operatori, in quanto si vuole operare a stretto contatto con le ...

Meghan Markle abbraccia una bambina di Birmingham : «Puoi Diventare ciò che vuoi» : La Giornata internazionale della Donna Meghan Markle, 36 anni, e Harry, 33, la festeggiano a Birmingham. Il principe e la futura moglie sono, infatti, in visita ufficiale nel cuore dell’Inghilterra e ne hanno approfittato per ribadire (ancora una volta) di essere dalla parte delle donne. Il fratello di William nel salutare la comunità locale, entusiasta dell’arrivo della coppia reale, si è avvicinato a una bambina di 10 anni e quando ...

Un posto al sole/ Vittorio e Anita Diventano una coppia? (Anticipazioni 8 marzo) : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 8 marzo: Vittorio è convinto di non poter avere futuro insieme ad Anita, almeno fino a quando accade tra loro qualcosa di inaspettato...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Festa della donna - Sara Gama ispira la Mattel e Diventa una Barbie : Il occasione della Giornata nazionale della donna la Mattel lancia, attraverso l'hashtag #morerolemodel la bambola ispirata alla calciatrice Sara Gama, simbolo di forza, sport e bellezza. Non è ancora in vendita, ma in pochissime ore ha riscontrato un gran successo e tanti tifosi sperano di riuscire ad acquistarla. La Barbie juventina - "Una grinta in grado di ...

Così una gigante rossa ha riportato in vita una stella di neutroni Diventata zombie : È una relazione rara, un amore quasi impossibile che però come in una storia romantica ha un lieto fine. È la prima volta che si osserva una stella gigante rossa riportare in vita la compagna più piccola, una stella di neutroni ormai ridotta ad uno “zombie”. Il rarissimo fenomeno è stato catturato dal satellite Integral dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che il 12 agosto 2017 ha rilevato un lampo di raggi-x emessi dalla stella di ...

Morti nel rogo della Grenfell Tower - la storia di Marco e Gloria Diventa una fiaba : E vissero felici e contenti. E' questo il finale che la mamma di Marco Gottardi, morto nel rogo della Grenfell Tower insieme alla fidanzata Gloria Trevisan, ha riscritto per il suo figlio nel libro ...

Così le dimissioni di Renzi Diventano una sfida a Mattarella e ai grillini Pd : Roma. Le diciotto passate di lunedì 5 marzo, terzo piano del Nazareno: Matteo Renzi, fresco di sconfitta, ammette la disfatta lasciando la guida del Pd. Lo fa senza autocritiche, dice anzi che se l'...

Stephen King - (anche) La chiesa d’ossa Diventa una serie tv : A settant’anni compiuti, Stephen King continua a veder fiorire i frutti della sua opera, nel cinema come nella televisione. Nonostante la pellicola con Idris Elba e Matthew McConaughey non sia stata esattamente un successo, l’attesa per la serie La Torre Nera non diminuisce e, a proposito di adattamenti televisivi, il maestro del terrore raddoppia: anche La chiesa d’ossa (The bone church) diventerà una serie tv. I diritti ...

“Amore mio - andiamo dalla nonna!”. Ma la felicità Diventa orrore. Un pomeriggio come tanti da trascorrere in famiglia : Kamilla era sorridente e raggiante. Non sapeva a soli 12 mesi quello che le stava per accadere : “Lo strazio di una madre” : Un pomeriggio con la sua bimba di un anno, nulla poteva turbare il sabato di Kamilla Jones e della sua mamma. L’idea era di trascorrere del tempo in famiglia, a casa della nonna, serenamente. Ma quel giorno è stato il peggiore della vita per tutti. I fatti si sono svolti a Inverell, in Australia, dove mentre la donna avanzava per la strada con la sua bimba nel passeggino è stata improvvisamente attaccata da un rottweiler che si è ...

Berlusconi Diventa una hit - 'Menomale che Silvio c'è' tra i brani più scaricati da Spotify : Magari è soltanto un gioco, o - improbabile - una forma organizzata di propaganda. Di fatto, però, 'Meno male che Silvio c'è' è comparsa tempo fa nella classifica Italy Viral 50, cioè i cinquanta ...

