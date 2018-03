Diretta Latina Siena risultato finale 86-79 streaming video e tv | Successo neroblu!

Diretta/ Latina Siena (risultato live 45-47) streaming video e tv : Gara riaperta! (basket A2 Ovest) : Diretta Latina Siena: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del Pala Bianchini. Sfida Diretta tra due squadre che cercano di serrare le fila per andare ai playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Latina Siena/ Info streaming video e Diretta tv : orario e risultato live (basket A2 Ovest) : diretta Latina Siena: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del Pala Bianchini. Sfida diretta tra due squadre che cercano di serrare le fila per andare ai playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Strage di Latina - i funerali di Martina e Alessia in Diretta. Il prete : "preghiamo per il padre" - contestato : Lacrime, applausi e anche qualche tensione durante i funerali di Alessia e Martina Capasso. Il parroco, infatti, ha chiesto ai fedeli di pregare anche per il padre Luigi, l'uomo che ha ferito la...

Latina - carabiniere spara alla moglie e si barrica in casa con le figlie Diretta Tv : L’appuntato, 44 anni, era in servizio a Velletri e si stava separando. La sparatoria dopo una lite in strada. La donna è in gravi condizioni ma vigile ed è stata portata al San Camillo di Roma con tre ferite: all’addome, alla guancia e in zona cervicale

Diretta/ Perugia-Latina : streaming video e tv - lo storico. Orario e risultato live (Serie A1) : Diretta Perugia-Latina: info streaming video e tv. Manca sempre meno ai play off scudetto e la Sir potrebbe archiviare oggi la prima posizione in classifica.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:52:00 GMT)