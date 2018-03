DIRETTA Indian Wells 2018 Federer Delbonis streaming video e tv | la Anisimova fa fuori

Indian Wells 2018/ DIRETTA Federer Delbonis streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi 11 marzo) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite nel torneo di tennis. Roger Federer, frenato dalla pioggia, fa oggi il suo esordio contro Federico Delbonis(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:05:00 GMT)

Indian Wells 2018 / DIRETTA streaming video e tv : vince Fabbiano - va al 2° turno! (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, le partite della terza giornata del torneo di tennis. vince Thomas Fabbiano, che avanza al secondo turno(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Indian Wells 2018 / DIRETTA Bencic Ostapenko streaming video e tv : si scende in campo! (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si disputano nella terza giornata del torneo di tennis. Bella sfida tra due giovani, nate entrambe nel 1997(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:42:00 GMT)

INDIAN WELLS 2018/ DIRETTA Bencic Ostapenko streaming video e tv - orario. I giovane talenti (tennis) : Diretta INDIAN WELLS 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si disputano nella terza giornata del torneo di tennis. Bella sfida tra due giovani, nate entrambe nel 1997(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:25:00 GMT)

Indian Wells 2018/ DIRETTA Bencic Ostapenko streaming video e tv - orario delle partite - tennis - : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis in California. Esordio per le big Wta: in campo Halep e Muguruza.

Indian Wells 2018/ DIRETTA Bencic Ostapenko streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si disputano nella terza giornata del torneo di tennis. Bella sfida tra due giovani, nate entrambe nel 1997(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:09:00 GMT)

DIRETTA / Indian Wells 2018 info streaming video e tv : iniziano i match del giorno! : DIRETTA Indian Wells 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live. La seconda giornata nel torneo di tennis sancisce l'inizio del tabellone Atp, Federer il numero 1 del draw(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:38:00 GMT)

DIRETTA/ Indian Wells 2018 info streaming video e tv : attesa per l'esordio di Shapovalov : Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live. La seconda giornata nel torneo di tennis sancisce l'inizio del tabellone Atp, Federer il numero 1 del draw(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:58:00 GMT)

Indian Wells 2018/ Info streaming video e DIRETTA tv - orario delle partite (tennis - oggi 8 marzo) : diretta Indian Wells 2018, Info streaming video e tv: orario e risultato live. La seconda giornata nel torneo di tennis sancisce l'inizio del tabellone Atp, Federer il numero 1 del draw(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:04:00 GMT)

DIRETTA/ Indian Wells 2018 info streaming video e tv : la Anisimova continua a stupire! : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite in programma mercoledì 7 marzo. Prende il via con il tabellone Wta l'affascinante torneo di tennis in California(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:34:00 GMT)

DIRETTA / Indian Wells 2018 info streaming video e tv : iniziano i match femminili! : DIRETTA Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite in programma mercoledì 7 marzo. Prende il via con il tabellone Wta l'affascinante torneo di tennis in California(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:34:00 GMT)

DIRETTA/ Indian Wells 2018 info streaming video e tv : il ritorno di Serena Williams (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite in programma mercoledì 7 marzo. Prende il via con il tabellone Wta l'affascinante torneo di tennis in California(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Indian Wells 2018/ Info streaming video e DIRETTA tv - orario delle partite (tennis) : diretta Indian Wells 2018: Info streaming video e tv, orario delle partite in programma mercoledì 7 marzo. Prende il via con il tabellone Wta l'affascinante torneo di tennis in California(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 02:00:00 GMT)