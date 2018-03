DIRETTA Bologna Atalanta risultato live 0-0 streaming video e tv | formazioni

Bologna-Atalanta e Sassuolo-Spal : formazioni ufficiali e cronaca in DIRETTA live : Bologna-Atalanta e Sassuolo-Spal , 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato e tabellino.

DIRETTA/ Bologna Atalanta streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Bologna Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campionato la Dea non gioca da tre settimane e deve ritrovare il giusto ritmo(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:49:00 GMT)