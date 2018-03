: 'Alleanze? Gli italiani sono stati chiari: ora sta a Di Maio e a Salvini far fronte al dovere e alla responsabilità… - pdnetwork : 'Alleanze? Gli italiani sono stati chiari: ora sta a Di Maio e a Salvini far fronte al dovere e alla responsabilità… - chedisagio : A me pare che, al di là del giusto giubilo di queste ore, la strada per Di Maio e Salvini sia ora molto, molto in s… - stanzaselvaggia : Di Battista: “Ora tutti devono venire a parlare con noi!”. Di Maio: “È ora che tutti venghino a parlare con noi!”.… -

"Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della". Così Dirilanciando dal blog l'appello per la formazione del governo e la disponibilità al "con tutti". "Politica vuol dire realizzare", scrive il leader M5S citando De Gasperi e in risposta alla Cei. "Non abbiamo a cuore le poltrone ma che venga fatto ciò che i cittadini attendono da 30 anni".(Di domenica 11 marzo 2018)