Di Maio | «Pronti al confronto con tutti» Salvini | «Ma non inventiamo minestroni»

Di Maio - nuovo appello per il governo : 'Siamo pronti al confronto' - : Il leader del M5s cita l' auspicio del cardinale Bassetti della Cei . "Vogliamo rispettare il mandato che ci hanno affidato", ha scritto. Anche Salvini annuncia: "Farò di tutto per fare il premier, ma ...

Mattarella - “serve senso responsabilità”/ Appello partiti : M5s - siamo pronti. Pd - “tocca a Salvini e Di Maio” : Mattarella, Appello ai partiti per un senso di rinnovata responsabilità: il discorso alle forze politiche, M5s "noi siamo pronti". Pd, "ora tocca a Di Maio e Salvini". Tutti gli scenari(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

M5s - Di Maio : “Pronti alle prime proposte e a discutere quelle degli altri. Cerchiamo intese su economia - Def decisivo” : Niente poltrone, ma punti di programma. Anzi, i Cinquestelle avanzeranno la prima proposta già nei prossimi giorni e se ci sono altre forze politiche che vogliono proporre altre misure “siamo pronti a discuterne”. Il capo politico del M5s Luigi Di Maio ribadisce la linea in un’intervista al Corriere della Sera. Il Pd prima scelta del Movimento? “Lo scrivono i giornali, ma io ho sempre detto che parlo a tutte le forze ...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : “Inevitabilmente proiettati al governo. Pronti al dialogo ma dovete venire a parlare con noi” : Il Movimento 5 Stelle ha scelto di festeggiare il successo ottenuto alle urne a Pomigliano d’Arco, la città del leader Luigi Di Maio, che dal palco ha ringraziato gli elettori, sottolineando che “non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi”. Il riferimento alla Lega è chiaro e, nel suo ...

Berlusconi vede Salvini : “Mandato al centrodestra” Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” “Forza Italia resta determinante per la vittoria”, ha ricordato Berlusconi ai suoi alleati. Il M5s “aperto a tutti i partiti” Continua a leggere L'articolo Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” è su NewsGo.

L’addio di Renzi - Di Maio : «Noi pronti» : I dati del Viminale hanno assegnato 607 seggi sui 630 disponibili. Al M5S come primo partito la quota più consistente che vale 133 deputati. Il segretario del Pd si dimette (non subito) |

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 marzo : Renzi uccide un Pd morto. Ma tutt’intorno è fuggifuggi • Di Maio : “Pronti al governo” : Ultimo giro Renzi se ne va al ralenti: “Prima si faccia il governo” Dimissioni postdatate – Il segretario annuncia l’addio, ma solo dopo la chiusura dei giochi: vuole evitare l’accordo con “gli estremisti”. Tradotto: niente stampella al M5S di Wanda Marra Quelli che… di Marco Travaglio Quelli che è fatta. “Grillini ridimensionati, Salvini dietro Berlusconi… per sfangarla domenica e ripartire da lunedì con una certa ...

Renzi : "Lascerò la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : "Mandato al centrodestra"Di Maio : "Pronti a confronto per Camera e Senato" : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un'assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

