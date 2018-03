Di Maio | “Non deluderemo i cittadini”

DI Maio - GOVERNO AL M5S?/ “Non faremo la fine di Bersani : voglio un incarico pieno” : GOVERNO, incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier Luigi Di MAIO offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:51:00 GMT)

DI Maio - M5S AL GOVERNO/ Elezioni 2018 - le trattative col Pd continuano : “Non finirò come Bersani...” : Luigi Di MAIO, M5s al GOVERNO dopo le Elezioni 2018. Le trattative col Pd continuano: “Non finirò come Bersani...”. Le ultime notizie sulle strategie post voto del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:23:00 GMT)

CONFINDUSTRIA - “CINQUE STELLE NON FANNO PAURA”/ Boccia - “non un problema il governo Di Maio-M5s” : CONFINDUSTRIA, "i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico": gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, “governo M5s non è un problema”. Parla Marchionne(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 14:18:00 GMT)

LUIGI DI Maio - TRIONFO M5S ELEZIONI 2018/ Beppe Grillo : “non siamo uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche 2018: TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo, “grazie a tutti, non siamo uno spot”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni - Di Maio presenta la lista dei ministri M5s : “Non è un governo ombra - ma fatto alla luce del sole” : Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle Elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, ...

Elezioni - da Renzi a Berlusconi tutti contro i ministri nominati da Di Maio : “Non rispetta regole”. “Nomi sconosciuti” : “Non rispetta le regole”. “Serve solo ad avere titoli sui giornali“. “Sono nomi sconosciuti“. “È un festival del surreale“. La lista dei possibili ministri presentata da Luigi Di Maio mette d’accordo tutti gli oppositori. Dal Pd fino a Forza Italia, da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, tutti attaccano i nomi anticipati alla stampa dal candidato premier del Movimento 5 stelle. L’ultimo ...

Bagheria - Di Maio scarica il sindaco Patrizio Cinque : “Non è del Movimento”. Ieri la richiesta di rinvio a giudizio : “Patrizio Cinque? Non è un sindaco del Movimento”. Per evitare di essere frainteso Luigi Di Maio lo ripete due volte. In un video diffuso dall’edizione palermitana di Repubblica, il candidato premier del M5s scarica in pratica il primo cittadino di Bagheria, per il quale Ieri la procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio. Il sindaco è accusato di turbativa d’asta, falso, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto ...

Mara Maionchi stronca la canzone di Meta e Moro : “Non mi riconosco in questa frase” : “Non mi avete fatto niente”, il brano cantato da Fabrizio Moro e Ermal Meta alla 68esima edizione del Festival di Sanremo continua a far discutere. questa volta a commentare la...

Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision/ “Non mi avete fatto niente” lascerà il segno? La Maionchi dice che… : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018, "Non mi avete fatto niente" cambierà le sorti della famosa manifestazione musicale? Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:48:00 GMT)

Restituzioni M5s - Di Maio elenca i nomi dei “morosi” : “Non hanno mantenuto le promesse - si autoescludono dal Movimento” : Aveva promesso di “dire tutto” e così è stato. In tarda serata Luigi Di Maio si è presentato davanti ai cameraman e ha elencato nomi e cifre delle mancate Restituzioni, emersi dal controllo effettuato al Ministero dell’economia. Una doppia lista. La prima, virtuosa, formata da chi ha versato di più nel fondo per le piccole e medie imprese, come i parlamentari Massimiliano Bernini (inizialmente nella lista degli accusati di aver ...

M5S - DAVID BORRELLI LASCIA/ Di Maio - “non mi risponde al telefono” : eurodeputato non chiarisce il mistero : DAVID BORRELLI LASCIA il Movimento 5 Stelle: Di Maio, "non mi risponde". L'eurodeputato M5s abbandona per "motivi di salute", ma lo staff non lo sa. Il "mistero" in piena "Rimborsopoli"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Berlusconi : “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” : Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - Bonino a D’Alema : “Non sono renziana - ma oggi l’avversario non è il Pd - ma Salvini e Di Maio” : “Con Gentiloni a Roma sfideremo i nazionalisti di Salvini e i pasticcioni dei Cinque stelle”. lo ha detto Emma Bonino, che questa mattina, sabato 3 febbraio, la ufficialmente aperto la campagna elettorale a Roma in vista delle politiche del 4 marzo. “I nostri avversari sono i 5 Stelle, Salvini e così via. La priorità dello scontro in corso è questa”, ha spiegato la leader di +Europa. “Lo voglio dire anche a Massimo ...

Lazio - Di Maio : “Non mi sono smarcato da Lombardi - aveva seggio sicuro invece ha scelto sfida delle Regionali” : “Non è vero che mi sono smarcato da Roberta Lombardi. Tutto il M5s è con lei. aveva un seggio sicuro, ma ha scelto la sfida delle Regionali”. Dal palco del Tempio di Adriano, Luigi Di Maio lancia la corsa della candidata pentastellata per il Lazio, replicando alle accuse di uno scarso coinvolgimento nella campagna elettorale, di fronte a sondaggi tutt’altro che esaltanti. Di Maio ha poi chiuso a possibili convergenze con Sergio ...