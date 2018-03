Di Maio ha una nuova fidanzata | è un' avvocatessa siciliana di 37 anni

Di Maio ai neoeletti M5s : 'Noi una lampadina gialla in Parlamento' : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio all'assemblea dei neoeletti M5s in Parlamento. Il leader ...

M5s : Di Maio tra gli eletti : "Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento" : All'Hotel dei Principi gli oltre 330 eletti. "Andiamo al governo, devono per forza passare da noi" ripete Luigi Di Maio

Luigi Di Maio - rimborsopoli M5S solo una sceneggiata : solo una bufala. Una sceneggiata per rimediare alla figuraccia fatta proprio sotto elezioni, quella della 'cacciata' degli 'impresentabili' dal Movimento 5 Stelle. In otto, tra coinvolti in ...

Il bipolarismo Di Maio-Salvini è una balla : ... il 4 marzo è davvero nato un nuovo bipolarismo rappresentato dalla dialettica politica tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Detto in termini più brutali: Luigi Di Maio e Matteo Salvini fanno parte ...

Elezioni - Di Maio scrive una lettera a Repubblica : “Tutte le forze politiche siano responsabili - no a teatrini” : “Tutte le forze politiche devono manifestare responsabilità”. Luigi Di Maio, quando ancora le trattative e gli incontri per la formazione di una maggioranza di governo non sono iniziati ufficialmente, ha scelto di scrivere una lettera a Repubblica. Un testo che si rivolge direttamente agli altri partiti e che, il leader del Movimento 5 stelle ha voluto inviare al quotidiano storicamente vicino al Partito democratico. “Ho ...

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaBerlusconi vede Salvini : mandato al centrodestra : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini vede Berlusconi : governo col centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio: "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato”Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra : Di Maio: pronti a confronto per Camera e Senato”Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini: la Lega governerà con il centrodestra Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da “alleanze strane”. Di Maio: “Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali”. Affluenza: è il Veneto […] L'articolo Di Maio: pronti a confronto per Camera e ...

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio: "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio: "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" : Il leader leghista sgombra il campo da "alleanze strane". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

“Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini : la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito - Di Maio : “E’ indescrivibile” : “Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini: la Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito, Di Maio: “E’ indescrivibile” Il leader leghista sgombra il campo da “alleanze strane”. Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE Continua a leggere L'articolo “Renzi si dimette” ma dal Pd nessuna confermaSalvini: la Lega ...

Per i moderati è una Caporetto. Ci sarà un'alleanza Salvini-Di Maio? : Le forze moderate sono le vere sconfitte di queste elezioni . I centristi, l'ala azzurra della coalizione di centrodestra, il Pd. Mentre a vincere e catalizzare la maggioranza dei voti degli italiani ...

Per i moderati è una Caporetto. Ci sarà un'alleanza Salvini-Di Maio? : Le forze moderate sono le vere sconfitte di queste elezioni. I centristi, l'ala azzurra della coalizione di centrodestra, il Pd. Mentre a vincere e catalizzare la maggioranza dei voti degli italiani sono le forze antisistema, definite dagli stessi moderati, durante tutta la campagna elettorale, forze "populiste ed estremiste". Sulla carta, al momento e con le dovute cautele di dati ancora non definitivi, un eventuale esecutivo ...