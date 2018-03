Di Maio | Disponibili a confronto | non vogliamo poltrone

Elezioni - Di Maio : “Nel M5s razzisti - omofobi e massoni non sono candidabili. Confronto tv? Disponibilissimo” : “Chi urla odio razziale, chi usa espressioni omofobe, chi è iscritto alla massoneria, chi nella propria vita ha portato nella vita azioni indecenti non si può candidare col M5s”. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, a proposito delle proteste e dei ricorsi degli esclusi dalle Parlamentarie. “Abbiamo fermato anche altre candidature in cui abbiamo trovato qualche anomalia” ...