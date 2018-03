Di Maio cita De Gasperi e Cei

Governo - Di Maio ci riprova : “Disposti a un confronto - i cittadini ci guardano”. E cita il presidente della Cei e De Gasperi : cita il presidente della Cei e Alcide De Gasperi, ma dice di voler “far nascere il primo Governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini“. Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente dei Cinquestelle, insiste e lancia un nuovo appello alle altre forze politiche per un confronto che produca una collaborazione in Parlamento e la formazione di un esecutivo. Riprendendo le parole del presidente dei vescovi italiani, ...

Luigi Di Maio : "De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare". L'appello per il governo citando il leader Dc : Il leader M5S Luigi Di Maio lancia un nuovo appello per la formazione del governo e cita le parole di ieri del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti."Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", scrive Di Maio dal blog, sottolineando: "Non abbiamo a cuore le ...

Portas : governo Salvini-Di Maio per capire loro capacità : Roma – Portas: vorrei governo Salvini-Di Maio per vedere loro capacità Roma – Di seguito le affermazioni di Giacomo Portas, leader dei Moderati ed eletto... L'articolo Portas: governo Salvini-Di Maio per capire loro capacità proviene da Roma Daily News.

Elezioni 2018 - Appendino : “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” : “Luigi ha tutte le capacità per dare un governo al paese con la sua squadra e ha molta fiducia nel Presidente della Repubblica. Quindi fiducia nel Presidente Mattarella e fiducia in Luigi Di Maio.” Così la sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato il successo elettorale dei Cinque stelle L'articolo Elezioni 2018, Appendino: “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni 2018 - la felicità esausta di Di Maio : “Un’emozione indescrivibile - un dato storico” : “È una bella giornata, nonostante la pioggia” Queste le parole di Luigi Di Maio, mentre usciva dalla sua abitazione a Roma il giorno dopo il voto che ha regalato una percentuale senza precedenti al Movimento 5 stelle. ”È un dato storico ed e’ stata un’emozione indescrivibile” ha aggiunto salendo in macchina Y67 L'articolo Elezioni 2018, la felicità esausta di Di Maio: “Un’emozione indescrivibile, ...

Elezioni : Di Maio cita Sgarbi - insulti dalla sala al critico d'arte : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - insulti, buh e improperi indirizzati a Vittorio Sgari dalla platea del Teatro Biondo di Palermo durante l'intervento di Luigi Di Maio, che cita il critico d'arte, ricordando che "mi è venuto a cercare fino a Pomigliano d'Arco, dove è stato paracadutato". Nei giorni sco

Mirabelli : Di Maio è consapevole della crescita del Pd : Roma – Mirabelli: Di Maio consapevole che il M5S sta caldando Roma – Di seguito il commento di Franco Mirabelli, senatore del Pd e candidato... L'articolo Mirabelli: Di Maio è consapevole della crescita del Pd su Roma Daily News.

Illogicità post aristoteliche di Di Maio : Roma. Da che mondo è mondo i politici sono accusati di non mantenere le promesse elettorali, di essere necessariamente un po' bugiardi o faciloni, "dicono una cosa e poi ne fanno un'altra". Da Antonio Razzi a Winston ...

Elezioni : Tosi - problema Di Maio è incapacità - non onestà : Verona, 15 feb. (AdnKronos) – “Magari il problema più grande dei Cinque Stelle fosse quello della mancata restituzione dei rimborsi da parte di alcuni loro parlamentari. Il guaio è che il loro candidato premier, così come la stragrande maggioranza dei grillini che in questi cinque anni sono stati in parlamento, non ha idea nemmeno di come si amministri un condominio, cosa peraltro che richiede una certa preparazione. Di Maio, non ...

Luigi Di Maio - altra gaffe rovinosa : cita il 'trattato di Berlino'. E Debroah Bergamini lo umilia : Ogni giorno, per Luigi Di Maio , un disastro. Ieri, l'attacco a Silvio Berlusconi : 'La bomba sociale sull'immigrazione l'ha creata Berlusconi bombardando la Libia, firmando il regolamento di Berlino ...

Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’uscita dall’euro : Ne ha parlato ieri sera a "Porta a Porta", cambiando parecchio idea rispetto al passato The post Luigi Di Maio non vuole più fare un referendum sull’uscita dall’euro appeared first on Il Post.

Di Maio ora dice no all’uscita dall’euro «L’asse franco-tedesco è più debole» : «L’asse franco-tedesco non è più così forte, il referendum sulla moneta unica extrema ratio. Candidati esterni? Noi aperti, rafforzano il movimento»

