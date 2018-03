Delitto di Avetrana | Cosima e Sabrina in tv dalla Leosini I volti e le tappe dell’omicidio

Delitto di Avetrana : dalla scomparsa di Sarah Scazzi all’ultima sentenza : Due donne in carcere che si sono sempre dichiarate e ancora si dichiarano innocenti, nonostante la condanna in via definitiva all’ergastolo. Sono Sabrina Misseri e Cosima Serrano. La sentenza della Cassazione è di un anno fa. Sono state loro, secondo i giudici, a uccidere Sarah Scazzi e a nasconderne il cadavere con l’aiuto di Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, condannato a 8 anni per il solo reato di occultamento di ...

Torna "Storie Maledette" - Franca Leosini riparte dal Delitto di Avetrana : "Storie Maledette", il programma ideato, scritto e condotto da Franca Leosini, Torna col botto e si prende la prima serata. La sedicesima edizione - in totale tre prime serate straordinarie - si apre...

Delitto di Avetrana : dalla scomparsa di Sarah Scazzi all’ultima sentenza : Due donne in carcere che si sono sempre dichiarate e ancora si dichiarano innocenti, nonostante la condanna in via definitiva all’ergastolo. Sono Sabrina Misseri e Cosima Serrano. La sentenza della Cassazione è di un anno fa. Sono state loro, secondo i giudici, a uccidere Sarah Scazzi e a nasconderne il cadavere con l’aiuto di Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, condannato a 8 anni per il solo reato di occultamento di ...

SABRINA MISSERI E COSIMA SERRANO/ Delitto di Avetrana - colpevoli o innocenti? (Storie Maledette) : SABRINA MISSERI e COSIMA SERRANO rompono per la prima volta il silenzio, ad otto anni dal Delitto di Avetrana e dalla morte di Sarah Scazzi: la loro versione a Storie Maledette. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Storie maledette in prima serata - Franca Leosini torna con il Delitto di Avetrana e intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano : I suoi fan, i leosiners, sono in fibrillazione da giorni. Franca Leosini, torna in prima serata su Rai 3 con Storie maledette, con il programma ideato, scritto e condotto da lei. La puntanta, incentrata sul delitto di Avetrana, andrà in onda da domenica 11 marzo alle 21:20 su Rai3, con la regia di Fabio Vannini. La sedicesima edizione – in totale tre prime serate straordinarie – si apre con una esclusiva: le interviste a Sabrina ...

Sarah Scazzi - il Delitto di Avetrana diventa una fiction tra gelosie familiari e dramma : Due settimane di riprese nei luoghi del delitto e 8 attori, hanno ricostruito quello che la cronaca negli anni ha raccontato. La docufiction si concentra sul contesto che ha portato al delitto di ...

Sarah Scazzi - il Delitto di Avetrana diventa una fiction tra gelosie familiari e dramma : Due settimane di riprese nei luoghi del delitto e 8 attori, hanno ricostruito quello che la cronaca negli anni ha raccontato. La docufiction si concentra sul contesto che ha portato al delitto di ...

Il Terzo Indizio/ Anticipazioni : Delitto Sarah Scazzi - prima docufiction sul caso Avetrana (16 gennaio 2018) : Il Terzo Indizio, le Anticipazioni della prima puntata con Barbara De Rossi su Rete 4: il caso di Sarah Scazzi raccontato con il linguaggio della docufiction.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:19:00 GMT)