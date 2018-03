Dazi Usa | Giappone cauto | da parte nostra no a rappresaglie

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : minaccia Trump all’Europa - guerra commerciale sui Dazi Usa-Ue? (11 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro dazi Usa-Ue, minaccia Trump "vi tassiamo le auto". Parata militare senza carri armati ma con molti aerei per orgoglio Usa (11 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Dazi : Cina - no guerra commerciale con Usa ma ci difenderemo : Pechino, 11 mar. (AdnKronos/Xin) – “La Cina non vuole una guerra commerciale con gli Stati Uniti, e non sarà quella che inizierà una”, ma si dice pronta a “difendere con forza i propri interessi e quelli dei propri cittadini”. Ad affermarlo è il ministro del Commercio cinese, Zhong Shan in merito all’annuncio di nuovi Dazi su alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti. “Le guerre commerciali -spiega- ...

Trump all'Ue : "Giù Dazi su prodotti Usa o tassiamo le auto" | La Cina : nessuna guerra - ma ci difenderemo : Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee e altri prodotti se non abbasseranno le loro tariffe. Intanto la Cina avverte il presidente americano: "Non vogliamo una guerra, ma ci difenderemo".

L'Ue agli Usa : "Noi partner - stop ai Dazi" : Ieri a Bruxelles un rappresentante americano ha incontrato il commissario europeo per il commercio Cecilia Malmstroem e il ministro dell'economia del Giappone Hiroshige Seko. Siamo vostri alleati per ...

Dazi - l'Ue preme gli Usa : 'Siamo alleati - no all'aumento'. Ma Trump minaccia : 'Pronti a tassare le auto' : Bruxelles chiede l'esenzione all'aumento delle tariffe di acciaio e alluminio. Il presidente Usa minaccia di tassare anche auto e altri prodotti europei se l'Ue non dovesse abbassare le sue tariffe ...

Dazi Usa - a rischio 4 miliardi di export : Allarme del settore agroalimentare. La Coldiretti: il Parlamento non ratifichi il trattato Ceta «Rispetto a un andamento dei consumi interni stagnanti l'export rappresenta una validissima strada per ...

Dazi Usa - Cina : non faremo una guerra commerciale ma ci difenderemo : Non ci sarà alcun vincitore da una guerra commerciale che "porterà disastri a Cina, Usa e al resto del mondo: Pechino non vuole una guerra commerciale", ha detto il ministro del Commercio Zhong Shan ...

Dazi Usa - scontro con l'Ue. Trump : via i vostri o tassiamo pure le auto : Bruxelles: "Europa stretta alleata degli Stati Uniti, deve essere esentata". Ma il presidente risponde per le rime

Trump minaccia la Ue : "Giù tariffe per prodotti Usa o Dazi alle auto"

Dazi - l’Ue agli Usa : «Siamo partner - escludeteci». Trump : «Via le vostre barriere o tasseremo auto e altro» : La commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstrom ha incontrato il rappresentante Usa Lighthizer: «Non c’è chiarezza dagli Usa, le discussioni proseguiranno». Il presidente Usa chiama Macron, poi il premier giapponese Abe. Anche Tokyo chiede l’esenzione dai Dazi

L'Ue chiede agli Usa di escluderla dai Dazi sull'acciaio : 'Siamo alleati' : Vertice a Bruxelles tra la commissaria Malmstrom, quello degli Stati Uniti e il ministro giapponese Seko. Mentre il presidente francese Macron chiama Trump sulle possibili alternative -