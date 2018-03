: Dazi, Tokyo: dagli Usa nessuna apertura - NotizieIN : Dazi, Tokyo: dagli Usa nessuna apertura - RadioItaliaIRIB : Dazi USA: vertice a Bruxelles Ue-Usa-Tokyo - zazoomblog : Dazi: vertice a Bruxelles Ue-Usa-Tokyo - #Dazi: #vertice #Bruxelles -

Il ministro giapponese dell'Economia Seko ha chiesto direttamente al rappresentante del commercio Usa, Lighthizer, un'esenzione daisu acciaio e alluminio, senza successo. "L'export di acciaio e alluminio non hanno impatti sulla sicurezza nazionale degli Usa e contribuiscono all'occupazione e alla crescita economica", ha ribadito Seko da Bruxelles. Sulle contromisure, Seko ha spiegato: "Le rappresaglie non servono. E' più opportuno riferirsi al Wto per evitare di scatenare una guerra commerciale".(Di domenica 11 marzo 2018)