Dazi - il Made in Italy rischia grosso. Monito di Coldiretti : "Subito stop sanzioni alla Russia" : E' guerra sui Dazi. Soffiano venti di guerra commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'...

Dazi - anche l'agroalimentare Made in USA nel mirino dell'UE : Teleborsa, - La possibile "vendetta" dell'Unione Europea nei confronti delle politiche protezionistiche volute dal Presidente statunitense Donald Trump potrebbe ripercuotersi sulla tavola e la ...

Dazi - anche l'agroalimentare Made in USA nel mirino dell'UE : La possibile "vendetta" dell'Unione Europea nei confronti delle politiche protezionistiche volute dal Presidente statunitense Donald Trump potrebbe ripercuotersi sulla tavola e la dispensa degli ...

Trump minaccia Dazi su auto made in Europe. Bruxelles reagisce : "A rischio Harley Davidson e Jeans" : Anche la Cina avverte: "Prenderemo le contromisure necessarie" mentre l'Australia mette in guardia contro una possibile gelata della crescita globale. Il Ministro Calenda: rischi seri da scelta Trump, la Ue reagisca con misura

Dazi Usa - Coldiretti : frena Made in Italy : 14.59 L'annuncio di Dazi da parte dell'America di Trump, "mette a rischio 40,5 mld di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico, con un aumento del 9,8% rispetto al 2016". E' quanto emerge da una analisi Coldiretti-Istat. Conseguenza dei Dazi già a gennaio 2018 è stata una brusca inversione di tendenza, con un calo dell'1,4% delle esportazioni italiane in Usa. "Gli Stati Uniti -dice Coldiretti- sono il ...

Coldiretti - per Dazi USA a rischio 40 - 5 mld di export Made in Italy. Vino - olio e pasta i prodotti preferiti : Teleborsa, - A rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy per la guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo il record storico del 2017, con un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente. ...

Super-Dazi Usa contro l'alluminio made in China : Dazi oltre il 100% sull'alluminio made in China: gli Stati Uniti si preparano ad alzare un muro di sbarramenti commerciali per proteggere la propria siderurgia.