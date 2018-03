Dazi - cosa rischia l’Italia : Roma, 11 marzo (AdnKronos) – E’ guerra sui Dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. Una misura definita dal tycoon “una necessità per la sicurezza” degli Stati Uniti che, se applicata anche sull’Ue, penalizzerebbe soprattutto i grandi esportatori come il nostro Paese. La guerra commerciale ...

Cosa succede all'Italia con i Dazi di Trump : L'offensiva protezionistica di Donald Trump va avanti. E dopo la firma del decreto con gli annunciati dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati - che per il momento esclude Canada e ...

Cosa rischia l'Italia nella guerra dei Dazi tra Usa ed Europa : In 9 anni l'Italia ha più che raddoppiato le sue esportazioni verso gli Stati Uniti, ma le misure protezionistiche di Trump rischia no di frenare la crescita

Cosa rischia l’Italia nella guerra dei Dazi tra Usa ed Europa : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Se le cose dovessero precipitare, potrebbero finirci di mezzo anche i Levi’s. Per tutelare l’industria degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha deciso di rispolverare i dazi commerciali. “Proteggo i lavoratori americani, proteggo la sicurezza nazionale“, ha detto dopo aver confermato le misure per appesantire il prezzo di acciaio ...