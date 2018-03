Dazi | cosa rischia l’Italia

meteoweb.eu

(Di domenica 11 marzo 2018) Roma, 11 marzo (AdnKronos) – E’ guerra suitra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio. Una misura definita dal tycoon “una necessità per la sicurezza” degli Stati Uniti che, se applicata anche sull’Ue, penalizzerebbe soprattutto i grandi esportatori come il nostro Paese. La guerra commerciale con gli Stati Uniti infatti – secondo una analisi condotta dalla Coldiretti sulla base dei dati Istat – metterebbe a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente.L’ITALIA – “Gli Stati Uniti – sottolinea la Coldiretti – sono di gran lunga il principale mercato di riferimento ...