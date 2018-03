Dazi : Codacons - si rischia raffica di rincari - 2 - : ... con effetti diretti sul tasso di inflazione che aumenterà in modo artificioso con conseguenze negative sui consumi, i quali registreranno una inevitabile contrazione, e per l'economia del nostro ...

Dazi : Codacons - si rischia raffica di rincari : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – “Una raffica di rincari si abbatterà sui consumatori italiani se saranno introdotti Dazi dall’Ue come risposta alle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti”. Lo afferma in una nota il Codacons, che esprime “grande preoccupazione” per le ripercussioni che la guerra commerciale tra Usa e Ue avrà sulle tasche delle famiglie italiane. I consumatori, rileva il presidente ...