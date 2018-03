Dazi | Cina | no guerra commerciale con Usa ma ci difenderemo

Trump all'Ue : "Giù Dazi su prodotti Usa o tassiamo le auto" | La Cina : nessuna guerra - ma ci difenderemo : Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee e altri prodotti se non abbasseranno le loro tariffe. Intanto la Cina avverte il presidente americano: "Non vogliamo una guerra, ma ci difenderemo".

Trump all'Ue : "Giù Dazi su prodotti Usa o tassiamo le auto" | La Cina : ci difenderemo : Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee e altri prodotti se non abbasseranno le loro tariffe. Intanto la Cina avverte il presidente americano: "Non vogliamo una guerra, ma ci difenderemo".

Dazi USA/ I danni per l'Italia nella guerra di Trump a Germania e Cina : Donald Trump non sembra voler fare marcia indietro sui DAZI, una misura per colpire Germania e Cina, ma che rischia di far male all'Italia.

Merkel - Dazi - Ue dialoghi con Usa e Cina : Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha detto che la reazione "può essere soltanto collettiva al livello europeo se vogliamo che sia efficace". "Una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo ...

Trump firma Dazi - flessibilità con paesi amici. Malmstroem : dialogo è prima opzione. Cina si oppone : Donald Trump ha firmato i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati pur confermando l'intenzione di "mostrare flessibilità e cooperazione con i paesi amici". Reagisce l'Ue, che attraverso il Commissario europeo per il commercio, Malmstrom, ricorda che l'Unione è uno stretto alleato degli USA e che dovrebbe essere esclusa da queste misure". La Cina avverte che si difenderà, la Corea del Sud, valuta un ricorso al Wto

