Davide Astori | il ricordo di Firenze in Fiorentina-Benevento | LIVE dal Franchi

Davide Astori : il ricordo in Fiorentina-Benevento - l’omaggio dei tifosi al Franchi : E’ il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: sul terreno dello stadio è presente un tappeto bianco di grandi dimensioni su cui è presente una riproduzione della maglia ufficiale

Inter - gesto splendido di Mauro Icardi per Davide Astori Video : E' vigilia di campionato per #Inter e Napoli, che torneranno in campo dopo il rinvio della ventisettesima giornata a causa della tragedia Astori, con il capitano della Fiorentina venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica, alla vigilia del match tra i viola e l'Udinese, che si sarebbe giocato alla Dacia Arena. Big match della ventottesima giornata di campionato sara' Inter-Napoli, che si giochera' domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ...

La firma di Davide Astori : un "signore" del calcio : Cosa si può cogliere dalla sola firma di Davide Astori? Essa si sviluppa all'interno di due tratti protettivi, indice di un notevole controllo sulle proprie emozioni e di interiorizzazione personale, ...

Davide Astori - il capitano della Fiorentina non è morto di infarto : il brutto sospetto - così poteva salvarsi : Il referto firmato dagli anatomopatologi di Udine recita: 'In base alle evidenze dell' esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa ...

Pioli piange per Davide Astori : la conferenza stampa è commovente [VIDEO] : La Fiorentina si prepara per la gara di campionato contro il Benevento, ambiente surreale dopo la morte del difensore Davide Astori. Particolarmente commosso il tecnico Pioli in conferenza stampa: “Era una persona e un capitano speciale. L’eredità più grande che ci ha lasciato è il seme della passione e dell’amore per la Viola. La mia squadra piange e sta soffrendo, ma sappiamo cosa fare per onorare la memoria di Davide. Davide ...

Davide Astori - l'omaggio della Juventus Primavera al Franchi : La scomparsa di Davide Astori ha lasciato dietro di sé nel dolore, oltre a un vuoto difficile da colmare, un'unità del nostro calcio che non si vedeva da tempo. Nella mattinata di sabato, una ...

Morte Davide Astori - il commovente omaggio del Benevento [VIDEO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, la Serie A è tornata in campo per la gara tra Roma e Torino, brividi prima della gara in campo e sugli spalti. Ma la partita che regalerà più emozioni sarà sicuramente quella tra Fiorentina e Benevento, difficile scendere in campo per la squadra viola, è stata una settimana terribile ma anche per gli avversari la situazione non sarà facile. Nel frattempo omaggio da parte ...

Funerale Davide Astori : malore in chiesa - Francesca Fioretti disperata Video : Oggi 8 marzo c'è stato l'ultimo triste addio [Video] a #Davide Astori, il capitano della Fiorentinca calcio trovato morto domenica mattina in albergo ad Udine dove si trovava in ritiro con la sua squadra in attesa del match di campionato di Serie A in programma alle 15. Davide Astori è stato trovato senza vita, stroncato da un arresto cardiocircolatorio che gli è costato caro e che l'ha strappato via per sempre dai suoi affetti più cari, tra cui ...

Morte Davide Astori - la rivelazione : “vi racconto la storia del portafoglio” : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, la Serie A riprende a scendere in campo anche per ricordare il calciatore della Fiorentina. Adesso emergono nuovi retroscena da brividi, uno lo racconta il giornalista Marco Dell’Olio come riporta Sky: “Un anno fa esatto. Stavo andando in banca, a piedi. Centro storico di Firenze. Non dovevo prelevare dei soldi, chiedevo un mutuo. Andò male, ...

Davide Astori ora riposa al cimitero di San Pellegrino Terme : 'Ciao capitano' : 'Ciao Capitano, speciale Davide Astori': è il titolo dell'ultimo saluto in diretta giovedì 8 marzo dalle 9,30 su Sky Sport 24 e in streaming su Skysport.it Il cardinale Betori: 'Le virtù del nostro ...

E' morto Davide Astori - dolore nel mondo del calcio Video : Davide Astori, Capitano della #Fiorentina, è morto oggi 4 marzo 2018 nella stanza d'albergo dove la squadra si trovava in ritiro. Nel pomeriggio avrebbe dovuto disputare il match della Giornata di Serie A contro l'Udinese. Il giocatore, che da tempo vestiva la maglia della Fiorentina, è morto nella notte, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. La causa del decesso è tuttavia ancora da chiarire. Davide Astori Capitano della Fiorentina ...

Davide Astori trovato morto da solo nella sua camera di albergo Video : Il mondo del calcio si sveglia con una notizia che lascia senza parole. Oggi 4 marzo 2018 viene ritrovato Davide Astori senza vita nella camera del suo albergo, proprio ad Udine dove era in ritiro prima di affrontare la partita alle ore 15. Astori aveva 31 anni, nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo un anno alla Cremonese ha giocato sei anni nel Cagliari per poi disputare un anno con la ...