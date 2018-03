Davide Astori | il commovente tributo dell’Artemio Franchi | “Capitano per sempre”

ilfattoquotidiano

: ?? 'Ciao Davide' ?? Emotional scenes at the Stadio Artemio Franchi as Fiorentina pay tribute to Davide Astori. - btsportfootball : ?? 'Ciao Davide' ?? Emotional scenes at the Stadio Artemio Franchi as Fiorentina pay tribute to Davide Astori. - Sporf : ?? Emotional scenes at Stadio Artemio Franchi as @ACFFiorentina pay tribute to Davide Astori. ?? #CiaoDavide (??… - Andersinho_ITA : #FiorentinaBenevento Ciao Davide #Astori -

(Di domenica 11 marzo 2018) Un grande striscione bianco al centro del campo con una riproduzione della maglia numero 13 die la scritta “Capitano per sempre“. Un lungo striscione in curva Fiesole che recita: “Ci sono uomini che non muoiono mai … Ci sono storie che verranno tramandate in eterno … Buon viaggio capitano”. E una coreografia che coinvolge tutto lo stadio, con palloncini bianchi e viola che si alzano al cielo e bandierine viola in Fiesole e Ferrovia. Questo il colpo d’occhio dello stadio Artemiodi Firenze all’ingresso in campo di Fiorentina e Benevento per una partita di campionato che non verrà ricordata per il risultato finale ma per le emozioni dell’ultimo saluto tributato dal popolo viola e da tutto il mondo del calcio al capitano della squadra gigliata, trovato morto domenica scorsa nella sua stanza d’albergo a Udine, dove era in ritiro per ...