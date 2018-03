Davide Astori | al tredicesimo minuto si ferma la partita | la coreografia della curva

Astori - Benassi : 'Spero da lassù Davide sia orgoglioso di noi' : 'Spero che da lassù Davide sia stato orgoglioso di noi, sono convinto che abbia dato una mano a Vitor Hugo a saltare così in alto, lui è sempre in campo con noi'. Così Marco Benassi al termine della ...

Serie A - 28^ giornata : Fiorentina-Benevento 1-0 - decide Vitor Hugo nella memoria di Davide Astori : Nel ricordo e nel segno di Davide Astori, il capitano morto la scorsa settimana. La Fiorentina ha sconfitto il Benevento per 1-0 nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e sale al nono posto in classifica mentre i campani rimangono ultimi e sempre più indirizzati verso la retrocessione. A decidere la partita è stato Vitor Hugo che ha segnato alle ore 13.00, il numero di maglia di Astori a cui la tifoseria ha dedicato una coreografia ...

Fiorentina-Benevento 1-0 - l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori : E’ il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: commozione e striscioni. Poi la gara: il gol di Vitor Hugo su assist di Saponara da corner

Davide Astori - il ricordo di Firenze : “Capitano per sempre”. E la partita si ferma al minuto 13 - suo numero di maglia : Un grande striscione bianco al centro del campo con una riproduzione della maglia numero 13 di Davide Astori e la scritta “Capitano per sempre”. Un lungo striscione in curva Fiesole che recita: “Ci sono uomini che non muoiono mai … Ci sono storie che verranno tramandate in eterno… Buon viaggio capitano“. E una coreografia che coinvolge tutto lo stadio, con palloncini bianchi e viola che si alzano al ...

