Dalla Russia con orrore - 54 mani trovate congelate in un sacco : Fino all'altro giorno Vladimirovka era solo un tranquillo e sconosciuto villaggio russo nella sterminata distesa di ghiaccio e neve siberiana al confine con la Cina, ma un'orrorifica scoperta fatta sulle rive del fiume Amur gli ha dato una celebrità sinistra tutt'altro che gradita ai suoi abitanti. Un uomo che era andato a pesca con amici in uno dei canali del fiume, all'improvviso ha notato tra la neve una mano. Ma non era che la punta di un ...

E se il Ponte sullo Stretto si costruisse con una tecnologia innovativa a basso costo? Non è fantascienza - ecco la proposta che arriva Dalla Bielorussia : 1/20 ...

Russia - Navalny e il braccio destro Volkov fermati Dalla polizia : L’oppositore Alexey Navalny è stato fermato dalla polizia all’uscita dal dentista. Lo fa sapere lo stesso Navalny su Twitter precisando che al momento lo stanno «portando da qualche parte». Poco prima il braccio destro di Navalni e capo del suo ufficio elettorale, Leonid Volkov, è stato fermato presso lo scalo moscovita di Sheremetyevo mentre era d...

Nube tossica Dalla Russia? Oltre a Sox si pensa ad un satellite e un deposito di armi : ... 'I vigili non intervengono' e Di Maio e Dibba ridono del governatore Altri articoli dalla sezione ' standard SCIENZA OPACA Nube tossica dalla Russia? Oltre a Sox si pensa ad un satellite e un ...

Trump attacca l'Fbi : "Pensa solo al Russiagate e ignora segnali Dalla Florida" : Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa sostiene che l'Fbi "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna di Trump. Non c'è nessuna collusione. Ricominci daccapo e ci renda tutti orgogliosi", scrive Trump. Il Bureau aveva ammesso di non aver agito dopo gli ...

Previsioni meteo - maltempo e neve a bassa quota. "Poi affondo gelido Dalla Russia" : Sarà una settimana tra pioggia e fiocchi bianchi che potranno cadere anche in pianura. Gli esperti gurdano a fine mese: c'è chi vede irruzioni fredde epocali, chi resta più cauto. Ma la tendenza è ...

Maire Tecnimont - contratto Dalla Russia da 215 milioni di dollari : Teleborsa, - Nuova commessa dalla Russia per Maire Tecnimont. Le sue controllate Tecnimont e Tecnimont Russia si sono aggiudicate da parte di JSC Gazprom Neft " Omsk Refinery un contratto EPCm , ...

Lavrov : Russia trarrà conclusioni Dalla fornitura di armi letali statunitensi all'Ucraina - : "Non possiamo vietare agli americani di inviare armamenti, ma trarremo sicuramente le nostre conclusioni. Il fatto che i rappresentanti di Donetsk e Lugansk, che hanno l'opportunità di difendersi da ...

Jim Carrey 'Usciamo da Facebook - accetta finanziamenti Dalla Russia' - People - Spettacoli : Jim Carrey ha deciso di chiudere il suo account Facebook e ha invitato i suoi fan a fare lo stesso, accusando il social media di Palo Alto di aver accettato finanziamenti dalla Russia sotto forma di ...

Huawei Pay inizia l'espansione globale Dalla Russia : L'azienda ha annunciato che si prepara al lancio europeo del suo app store e di una piattaforma per lo streaming di film e serie TV in stile Netflix . Gli Stati Uniti invece sembrano essere piuttosto ...

Arriva il gelo Dalla Russia : Freddo siberiano in arrivo . Dopo un mese di gennaio un po' sotto tono, da febbraio si cambierà aria, in tutti i sensi . Tra il 5 e il 7 - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it- un vortice ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Che assenze Dalla Russia! Ahn - Shipulin e Ustiugov non partecipano : Arrivano le prime novità in merito alla presenza di atleti russi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le prime esclusioni che emergono sono davvero pesantissime: Viktor Ahn, Anton Shipulin e Sergei Ustiugov. Parliamo della stella dello short track con un palmares da urlo, dell’Orso delle nevi che puntava a una sfilza di medaglie nello sci di fondo e di un biathleta di primo piano che poteva tranquillamente ambire a dei podi. A ...

Previsioni Meteo Febbraio 2018 : la riscossa dell’inverno con gelo e neve Dalla Russia? Due ipotesi : Previsioni Meteo Febbraio 2018 – Dopo un dicembre con clima invernale nella media, ma con precipitazioni comunque deficitarie, il mese di gennaio in corso, che mediamente è atteso come il più freddo della stagione invernale, sta evolvendo con temperature sopra la media e con diffusa siccità. Fa eccezione l’arco alpino, soprattutto occidentale, dove si addensano correnti da Nordovest con nevicate abbondanti, ma soprattutto in quota. ...

Ecco Elf - nuova razza di gatti 'pipistrello' Dalla Russia a Padova : I gatti più belli del mondo saranno protagonisti, dalle ore 9,30 alle 19, del concorso di bellezza a cui partecipano allevatori di tutta Italia, di Croazia e Ucraina con circa 500 esemplari: la ...