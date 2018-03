D’Alema resta in campo | ‘Non sono stato rottamato’

Blastingnews

: Quando D’Alema dal 3% dei voti raccolti passerà allo 0%. Quando, più avanti, superando le frontiere della matematic… - mante : Quando D’Alema dal 3% dei voti raccolti passerà allo 0%. Quando, più avanti, superando le frontiere della matematic… - robertosaviano : Gigantesca manifestazione ieri a #Bratislava per impedire che sulla morte di Ján e Martina cali l'oblio. Nessun ce… - beppe_grillo : Questa è la nostra Storia. Siamo nati da qui, da un post del 2005. Un post d'impulso, in cui gridai. Pensavo di... -

(Di domenica 11 marzo 2018) Intervida Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Massimo D’Alema fa una pesante autocritica rispetto alla disfatta elettorale di Liberi e Uguali nelle elezioni politiche del 4 marzo e ammette che l’aver accettato la candidatura in Puglia èun “errore politico”. D’Alema prova ad analizzare le ragioni della sconfitta della sinistra e offre un giudizio non del tutto negativo sul #M5S di Luigi Di Maio con il quale, dice, il #centrosinistra dovrebbe confrontarsi. Nuovo centrosinistra VIDEOla cui “forza propulsiva” dovrebbe essere rappresentata proprio da LeU. L’ex premier non risparmia il solito colpo basso nei confronti del segretario Pd Matteo Renzi, giudicato in “fase di smarrimento”, ma, al contempo, marca nettamente le distanze dal “lepenista” Matteo Salvini con il quale, precisa, “non possiamo avere nulla a che fare”. D’Alema: ‘Mia candidatura un errore ...