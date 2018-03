Dal Portogallo | Grimaldo vicino al Napoli | ha già firmato un pre-contratto

UEFA NATIONS LEAGUE 2019/ Italia con Portogallo e Polonia nel girone : Löw sorpreso Dalle sfide : Sorteggio UEFA NATIONS LEAGUE 2019: Portogallo e Polonia avversarie dell’Italia nella fase a gironi del nuovo torneo UEFA per nazionali, via in autunno(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:57:00 GMT)