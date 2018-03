Cucine da Incubo 6 | stasera tutti «Da Odilio» Ecco com’è oggi il ristorante

davidemaggio

(Di domenica 11 marzo 2018)da6 - DaPer la terza puntata dida6 Antonino Cannavacciuolo va in provincia di Viareggio, precisamente a Torre del Lago, dove si trova ilDa: aperto dagli anni ’70 e gestito da sempre dalla stessa famiglia, sente di aver bisogno dell’aiuto dello chef partenopeo, che per questa missione avrà dei piccoli aiutanti.da6: DaI titolari sono i fratelli Riccardo e Giuseppe Montanini, subentrati al padree affiancati dalle rispettive mogli, Anna Maria e Daniela. Riccardo e Giuseppe sono agli antipodi: hanno caratteri e modi di fare diversissimi (diligente, responsabile e molto serio Riccardo, meno sofisticato e troppo diretto, anche con i clienti, Giuseppe) e sono perennemente in conflitto. Le due cognate, per seguire i mariti, si sono ritrovate cuoche per caso del locale. Le continue liti e le grandi ...