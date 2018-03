Cuba | al via ultime elezioni era Castro

Cuba : al via task force Usa per agevolare accesso a Internet : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Viaggio a Cuba fai da te 2018 : quando andare per cogliere il periodo migliore - consigli - prezzi e offerte : Probabilmente non c’è meta più adatta di Cuba per rispettare il più classico dei buoni propositi del nuovo anno, il famoso “Viaggio”, da fare, da soli o in compagnia, ma da fare assolutamente. L’isola o per meglio dire l’arcipelago è un luogo autentico, imperdibile, unico, con paesaggi naturali fantastici e un gran numero di splendide spiagge, di paradisi naturali e di appetitose specialità culinarie, imperdibili. Per una vacanza ...