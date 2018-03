ilfattoquotidiano

: RT @Cascavel47: Crisi Pd, Orfini: “Accordo con M5s sarebbe la fine del Pd. No alla presidenza di una Camera. Chi perde sta all’opposizione”… - mrcllznn : RT @Cascavel47: Crisi Pd, Orfini: “Accordo con M5s sarebbe la fine del Pd. No alla presidenza di una Camera. Chi perde sta all’opposizione”… - Cascavel47 : Crisi Pd, Orfini: “Accordo con M5s sarebbe la fine del Pd. No alla presidenza di una Camera. Chi perde sta all’oppo… - medianews24live : Circo Orfini? Vedremo -

(Di domenica 11 marzo 2018) “Non mi sembra ci siano le condizioni per cui ladi una Camera vada di nuovo a un rappresentante del Pd”. La chiusura all’ipotesi di un primo passo di avvicinamentoformazione di un governo con i voti del Pd arriva dal presidente del partito Matteo, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3. Una posizione che si allinea a quella del segretario uscente Matteo Renzi: “Secondo me quando si perde si sta all’opposizione, il voto parla chiaro. Non si può immaginare che il Pd vada al governo. Noi abbiamo perso, non si aiuta la nascita di un governo in questi casi. Non esiste in natura un accordo tra Pd e M5s”. Quindi presidenze a 5 Stelle e Lega? “Mi pare sia quello di cui si discute e lo ritengo anche legittimo visto che hanno vinto le elezioni”. “La questione del governo sarà oggetto principale ...