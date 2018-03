Credem | piano assunzioni 2018 | offerte lavoro | requisiti e come fare domanda

Blastingnews

(Di domenica 11 marzo 2018) Il Credito Emiliano #ha annunciato il nuovoper ilVIDEO che prevede l’inserimento di almeno 250 unita' lavorative entro l’anno in corso. Prosegue, quindi, ildi sviluppo del Gruppoche, a partire dal 2015, ha portato a circa 700 #, il 60% dei quali giovani. Lediriguardano sia candidati diplomati che laureati in discipline scientifiche, giuridiche, bancarie ed economiche che potranno presentareper essere ammessi alle selezioni secondo le modalita' che andiamo a descrivere.dirichiesti eLe 250annunciate dariguarderanno per il 75% giovani, replicando quanto gia' realizzato con il precedente2017. Le posizioni aperte, che dovranno essere coperte entro la fine dell’anno, riguarderanno le seguenti regioni: Lombardia; Emilia ...