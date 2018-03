Cos' ha detto Salvini oggi | in breve

Droga all'Isola - parla Rocco Siffredi : ecco Cos'ha detto contro Eva Henger Video : Il caso Canna gate [Video], nonostante in quasi tutte le trasmissioni televisive Mediaset non se ne parli più, forse perché è stato imposto dai piani alti, continua a tenere banco. Anche Striscia la Notizia sembra aver allentato un po' la corda, ma i fan de L'#Isola dei Famosi 2018 vogliono vederci chiaro. Cos'è successo realmente in Honduras? Francesco Monte & company hanno davvero fumato alcune canne? Il popolare attore a luci rosse ...

“Mai dire mai”. Sorpresa Francesco Monte : ha detto proprio Così. Il canna-gate e Paola Di Benedetto stavolta non c’entrano. Resterete sorpresi : Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, ...

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

“La Cipriani? Ci provo - di solito…”. Stefano De Martino - ma che combini? La frase dell’inviato speciale dell’Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha detto l’ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché) : Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall’Honduras in questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi condotta dall’infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas ...

Che aria tira alla Bce - e Cosa ha detto Draghi - : Roma, 8 mar. , askanews, La Banca centrale europea ha lanciato un primo piccolo segnale di svolta, rispetto alla linea di politica monetaria ultra espansiva che da anni sta mantenendo per favorire una ...

Cosa ha detto sui migranti il senatore Toni Iwobi in un'intervista al 'Guardian' : 'Voglio sottolineare che la Lega non è contro l'immigrazione in quanto tale', ha aggiunto, 'nessuno al mondo può impedire alle persone di spostarsi. Ma siamo contro l'immigrazione illegale'. Il ...

Cosa ha detto sui migranti il senatore Toni Iwobi in un'intervista al 'Guardian' : Balotelli? polemizza con lui per la sua militanza più che ventennale nella Lega, allora ancora "Nord". E sui social network si sprecano le ironie (queste sì decisamente razziste) di chi lo considera uno "zio Tom", un "bravo negro" che segue senza discutere gli ordini del 'badrone' bianco. In realtà Toni Iwobi, primo senatore nero della storia d'Italia, è stato parte ...

Federica Sciarelli : "La prima Cosa che ho detto a Rosa? Ti darei uno scappellotto! Le bravate possono Costare la vita" : "La prima cosa che ho detto a Rosa quando l'ho vista? Che le avrei tirato uno scappellotto". Federica Sciarelli commenta con queste parole uno dei casi seguiti dal suo "Chi l'ha visto?" e concluso con un lieto fine. Rosa Di Domenico, scomparsa 10 mesi fa da Napoli è tornata a casa e il programma di Rai 3 ha trasmesso le immagini dell'emozionante rientro, nell'affetto di tutti i suoi familiari.La ragazza era stata portata in Turchia dal ...

“Ora e per sempre… Gemma - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto Così e dopo le allusioni al sesso arriva questa dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...

Otto Cose che Berlusconi ha detto per spiegare il voto di domenica : Un governo a 5 Stelle Dovrebbe spaventare più che altro il Pd, perché sarebbe la sua fine politica definitiva. Ma soprattutto spaventa gli italiani, una larga maggioranza dei quali non accetterebbe ...

Otto Cose che Berlusconi ha detto per spiegare il voto di domenica : Silvio Berlusconi ha rOtto il silenzio sulle elezioni di domenica dopo più di 36 ore. Poi in un'intervista al Corriere, è tornato a chiarire la propria analisi. Che sintetizziamo in 8 punti: Com'è andata Forza Italia Non posso dire di essere totalmente deluso. Milioni di italiani mi hanno confermato ancora una volta la loro fiducia. Questo nonostante Forza Italia abbia corso privata del suo ...

Cosa ha detto Berlusconi : Roma, 6 mar. , askanews, Berlusconi rompe il silenzio e rivendica per la coalizione di centrodestra l'incarico di formare il nuovo governo. In un videomessaggio su Facebook, il leader di Forza Italia ...

Paola Di Benedetto/ Rimane in gioco ma scoppia in lacrime - "Costretta" a rimanere? (Isola dei famosi 2018) : Paola Di Benedetto ha reso bollente la sua esperienza all'Isola dei famosi 2018: Madre Natura sembra apprezzare costumi sempre più ridotti e Filippo Nardi non contesta. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:36:00 GMT)

Cos'ha detto Renzi dopo la sconfitta - in breve - : Roma, 5 mar. , askanews, 'E' ovvio che io lasci la guida del Pd dopo questo risultato, e ho già chiesto a Orfini di convocare l'assemblea per aprire la fase congrerssuale al termine della fase di ...