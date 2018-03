Cosa ha intenzione di fare M5s se va al governo Un post di Luigi Di Maio  

agi

(Di domenica 11 marzo 2018) Una settimana dopo il voto che ha portato M5s a essere il primo partito italianoDiaffida a unsul blog il programma di un eventuale esecutivo a guida 5 Stelle. Cita De Gasperi, la Francia e le leggi da abolire e ripropone, con forza, il reddito di cittadinanza, su cui in settimana molto di è polemizzato. Ecco le intenzioni di Di: WelAbbiamo messo al primoo la qualità della vita dei cittadini che vuol dire eliminazione della povertà (con la misura del Reddito di Cittadinanza che è presente in tutta Europa tranne che in Italia e in Grecia). Un welalle famiglie ricalcando il modello applicato dalla Francia, che non a caso è la nazione europea dove si fanno più figli, per far ripartire la crescita demografica del nostro Paese Fisco e imprese Una manovra fiscale shock per ...