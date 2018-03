Cosa c’è stasera in tv

Vaccini - scade il termine : ecco tutto quello che c’è da sapere e Cosa accadrà lunedì : E’ scaduto oggi il termine per presentare la documentazione sulle vaccinazioni nelle scuole: lunedì quei certificati decideranno se i minori potranno o meno entrare in classe. I dirigenti scolastici potranno impedire l’accesso alle scuole dell’infanzia ai bambini da 0 a 6 anni non ancora coperti dai dieci Vaccini obbligatori, per i quali i genitori non presentino nemmeno prova dell’avvenuta richiesta di appuntamento alla ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualCosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualCosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

Reddito di inclusione : Cosa è - chi ne ha diritto - Cosa prevede e come richiederlo. Tutto quello che c’è da sapere sul sussidio statale : si ottiene così : Al via il Reddito di inclusione (Rei), la misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale destinata alle famiglie più bisognose. Ma di cosa si tratta nello specifico? E chi ne ha diritto? Il nuovo sussidio nazionale, che da oggi sostituisce il sostegno per l’inclusione attiva (Sia), si compone di due parti: un beneficio economico, erogato su dodici mensilità attraverso una Carta di pagamento elettronica, e un ...

“Mamma bis!”. Altro che crisi per la bellissima attrice. I pettegolezzi sono sempre in moto ma per lei - tra le più ammirate in Italia - c’è una splendida notizia e la Cosa forse non farà molto piacere al celebre ex : “Ora sì che sono finalmente felice e risolta” : Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi: è incinta. E per avvalorare la tesi pubblica una foto della bellissima attrice a spasso con il compagno con un pancino sospetto. La cosa non stupisce più di tanto, dal momento che ritrovata la pace del cuore aveva già messo al mondo uno splendido bebè e lo ha chiamto Jacques. E quindi si tratterebbe della seconda gravidanza per l’attrice Miryam Catania che dopo il turbolento matrimonio con ...

Cosa c’entrano i dazi doganali di Trump con Levi’s? : Chi ha la ragione la usi! Infatti, Levi’s non si è ancora pronunciata apertamente sulla provocazione del presidente della commissione Europea Jean Clude Juncker alla televisione tedesca: «Vorrà dire che imporremo delle barriere doganali sull’importazione di Harley-Davidson, sul bourbon e sui jeans Levi’s» Probabilmente il nostro presidente europeo ha gusti differenti e da giovane non ha subito il fascino di Easy Rider, non ha ...

Eros & alimentazione - Cosa c’entra la dieta con il sesso : Problemi sotto la cintura? Malfunzionamenti cardiaci, fumo e medicinali possono causare difficoltà erettili. Ma anche le cattive abitudini alimentari possono avere delle responsabilità: la quantità e la frequenza di consumo di alcuni cibi possono incidere non poco nella vita sessuale degli uomini. E non poco: si va dal calo della libido alla mancanza di erezione. Allo stesso modo, altre abitudini alimentari hanno effetti positivi sulla salute ...

Disponibile attesissimo aggiornamento di Final Fantasy XV al 5 marzo : Cosa c’è di nuovo : Final Fantasy XV ha grandi novità per i suoi fan. L’ultimo aggiornamento Disponibile: introduce infatti Quest e una nuova scena contenuta nel capitolo 5. Mentre gli appassionati della saga aspettano il rilascio delle Royal e della Windows Edition del gioco, previsto per il 6 marzo, Square-Enix oggi ha rilasciato una nuova patch per Final Fantasy XV per introdurre nuovi contenuti di gioco per il JRPG. L'aggiornamento in pratica è una ...

Cosa c’era prima del Big Bang? La risposta di Stephen Hawking : (Foto: Jemal Countess / Stringer / Getty Images) Cosa c’era prima del Big Bang? Una domanda certamente complicata e quasi filosofica. Perché, posta in un’altra forma, equivale a chiedersi Cosa ci fosse prima dell’inizio del Tempo, o almeno prima dell’istante in cui ha cominciato ad avere senso la nostra definizione di tempo. A provare a dare una risposta è stato, nel corso della trasmissione Star Talk, Stephen Hawking, ...