Cortei pro-curdi a Londra e Manchester

Manifestanti pro-hanno portato la protesta per l'attacco dei turchi contro l'enclave siriana di Afrin in due importanti nodi ferroviari della Gran Bretagna: le stazioni King's Cross ae di Piccadilly a. Nella capitale inglese l'intervento della polizia ha impedito interruzioni del servizio, mentre ai manifestanti hanno raggiunto i binari e la stazione è rimasta bloccata per diverse ore,con inevitabili ripercussioni sul traffico.(Di lunedì 12 marzo 2018)