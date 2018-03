Coniugi massacrati in giardino | il presunto killer si difende | “Quel giorno non ero a

fanpage

: Coniugi massacrati, il 35enne: «Quel giorno non ero a Rolle: non li ho uccisi io» - Gazzettino : Coniugi massacrati, il 35enne: «Quel giorno non ero a Rolle: non li ho uccisi io» - Fabriziotonello : RT @Reale_Scenari: Anziani coniugi massacrati a Cison , Treviso. Fermato vicino di 35 anni, movente pare per soldi. La narrazione dominante… - infoitinterno : Omicidio di Cison di Valmarino. Coniugi massacrati, preso il killer: è un 35enne (Il Messaggero)… -

(Di domenica 11 marzo 2018) Sergio Papa, 35 anni e già noto per precedenti per rapine, furti e minacce di morte ai vicini di casa, è stato fermato con l'accusa di aver ucciso Loris Nicolosi e la moglie Annamaria Niola a Rolle, Treviso. Ma lui si: "Non c'entro, non ero in paese quel". La prova del nove arriverà solo la prossima settimana con i risultati delle analisi dei Ris.