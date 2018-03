Condizioni meteo avverse | di nuovo chiusa da Argentera la statale 21 del colle della

Meteo - a primavera potrebbe arrivare Burian bis . L esperto 'Stesse Condizioni del 91' : ROMA - Se avevate pensato di mettere via piumini e sciarpe nei prossimi giorni e di organizzare i primi pic-nic della stagione, forse è meglio che aspettate un po': Buran potrebbe tornare, con una ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Ospreys rinviata a data da destinarsi per le avverse Condizioni meteo : La gara del Pro14 di Rugby tra Zebre ed Ospreys in programma sabato 3 alle 18.30 a Parma è stata rinviata a data da destinarsi: Burian sta mettendo in ginocchio l’Europa e la squadra ospite non aveva la certezza di poter partire in aereo per raggiungere il capoluogo emiliano. A ciò va aggiunto il maltempo che imperversa in Italia e che sta sferzando anche l’Emilia: non ci sarebbe stata la sicurezza di poter giocare la sfida, quindi ...

Il Centro Operativo Comunale allestisce una tenda struttura per accogliere i senza tetto per le prossime due notti in previsione delle Condizioni meteo : Le abbondanti nevicate di questi giorni stanno creando enormi disagi alle città imbiancate. Per l’occasione non mancano le polemiche nei

Neve - Atac - servizio metro regolare. Bus limitati causa Condizioni meteo avverse : Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul territorio comunale oltre 480 vetture bus dotate di gomme termiche a causa delle condizioni della viabililità stradale. Il servizio sulla metropolitana è attivo. Si sono registrate alcune limitazioni sulla rete […] L'articolo Neve, Atac, servizio metro ...

Cagliari-Napoli - le Condizioni meteorologiche : CAGLIARI - Nessun rischio rinvio per Cagliari-Napoli. Nel capoluogo sardo c'è il sole e le temperature - attualmente - si attestano intorno ai 12 gradi. Stasera, comunque, non scenderanno sotto lo ...

Bologna-Genoa - le ultime dal Dall’Ara in merito alle Condizioni meteo : L’avvento di Burian sulla penisola italiana ha portato neve e gelo su diverse città. Tra queste anche Bologna, colpita da una nevicata nella giornata di ieri, nevicata che però non inciderà sull’incontro tra gli emiliani ed il Genoa che si giocherà regolarmente alle ore 18. Il club ha provveduto a piazzare i teloni nella notte sul terreno di gioco e la neve non ha dunque causato danni al manto erboso. Inoltre oggi non nevica più su ...

Isola - sciame sismico e Condizioni meteo pessime all'Isola dei famosi. A rischio la prima puntata? : FUNWEEK.IT - Stefano De Martino avverte i suoi tanti fan di Instagram delle condizioni meteo non buone e parla dello sciame sismico che sembra non voler cessare. Per lunedì 22 gennaio è prevista la ...

Dakar 2018 : cancellata la nona tappa! Condizioni meteo avverse in Bolivia : rischio allagamenti e tempeste : Ci si attendeva grande spettacolo dalla nona tappa della edizione 2018 della Dakar, ma il grande protagonista è stato il maltempo che ha costretto gli organizzatori a cancellare la giornata odierna (nonostante i piloti fossero già partiti, e le moto fossero oltre la metà del percorso) perché, come scritto sul profilo Twitter ufficiale della competizione da Marc Coma: “ci sono rischi di allagamenti e tempeste, per cui preferiamo non correre ...

Guidare in inverno : gli esperti sfatano 4 miti sulla guida in Condizioni meteo estreme per neve e gelo : Viaggiare in condizioni di neve e ghiaccio è pericoloso, soprattutto in macchina. Gli automobilisti sono spesso disinformati sui modi più sicuri di agire e prendersi cura di un’auto durante l’inverno. Mito n°1: Si dovrebbe lasciare girare al minimo il motore di un veicolo prima di mettersi alla guida durante l’inverno Mentre potrebbe essere conveniente salire in un veicolo già riscaldato, lasciare che il motore giri al minimo prima di guidare in ...

Valanga su un condominio - Sestriere isolata ma nessun ferito. "Condizioni meteo proibitive" : Notte di paura al Sestriere per una Valanga che si è abbattuta su un condominio. La neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti grazie all'intervento dei...

Allerta Meteo USA - -37°C a Chicago - -24°C a Indianapolis : ecco come le città stanno reagendo alle Condizioni di freddo estremo : Il rigido tempo invernale che ha portato le temperature sotto lo zero in molte parti degli USA sta minacciando di portare neve e ghiaccio anche in parti del sud che solo raramente vedono cadere fiocchi di neve, e ancora meno li vedono accumulare al suolo. Per esempio, a Savannah, una città costiera della Georgia che non ha visto nevicate notevoli dal febbraio 2010, sono previsti fino a 5 centimetri di neve e grandine. Nonostante le autorità ...

Pokémon GO consente di rinunciare alle Condizioni meteorologiche estreme Video : Lo scorso mese, il team di sviluppo di Pokémon GO ha stravolto il gameplay del Videogame che ha segnato l'estate del 2016, inserendo al suo interno un sistema dinamico basato sulle reali condizioni meteorologiche in grado di far comparire diverse tipologie di Pokémon in base alle effettive condizioni atmosferiche in atto nel mondo reale. Ad esempio, in caso di neve sara' più facile trovare Pokémon di tipo Ghiaccio, oppure in caso di pioggia ...